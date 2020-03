Cabras montesas a las puertas de Morella

En estos días excepcionales, en los que la mayor parte de la población permanece confinada en sus casas debido a la alarma sanitaria, las cabras montesas van ganando terreno y ya se han visto merodear dentro del casco histórico de Morella.

Como atestigua la imagen adjunta, una de estas cabras parece haber perdido el miedo y por las tardes acude a dar un paseo por los aledaños de la muralla y el Portal de Sant Mateu. El ganadero de la capital de Els Ports Alberto Sabater encontró al animal en medio del portal de entrada a la localidad. «Subía con el coche y estaba tranquila junto a la muralla. No se espantó al ver el coche, me dio tiempo a parar y hacerle una foto, y continuó impasible. Solo se apartó de allí cuando reanudé la marcha», explica. No es el único vecino que desde su vivienda las descubre paseando tranquilamente por el casco histórico. «Desde el balcón de mi casa las veo todas las tardes en la zona del portal de Sant Mateu. Son tres y siempre van juntas, solo se marchan si pasa algún vehículo», indica a este periódico uno de los habitantes, Mario Martí.

La presencia de estos animales en los aledaños de los núcleos urbanos de Els Ports es habitual todos los años. La zona de la Alameda de Morella es uno de los lugares más comunes para verlas. Sin embargo, ante la ausencia de personas por las calles, han ganado terreno y entran en el casco histórico.