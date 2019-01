Carlos Latre, de Castellón a la CBS en un 'talent show' mundial

¿Dónde está el techo de Carlos Latre? El popular presentador de Castellón sigue escalando dentro de su meteórica carrera y el próximo salto le lleva a la cadena CBS, donde formará parte, como experto internacional, de su nuevo programa “The World’s Best”. El talent show, producido por Mark Burnett y Mike Darnell se estrena en la cadena americana el próximo 3 de febrero de 2019 justo al acabar la Super Bowl, uno de los eventos deportivo-televisivos con más audiencia del mundo, con unos 100 millones de espectadores.

Presentado por James Corden (Carpool Karaoke, The late show with James Corden) se trata del primer programa que buscará el mejor talento a nivel mundial, por todos los rincones del planeta, con un jurado formado por la actriz Drew Barrymore, la show woman y drag queen RuPaul y la cantante Faith Hill) y 50 expertos en diferentes disciplinas de 38 países del mundo, el “Wall of the World” (El muro del mundo). Los participantes (entre los que se encuentran un equipo de Taekwondo de Corea del Sur, un escapista de Reino Unido, un contorsionista de Las Vegas o un grupo de bailarines de España) competirán por el premio, 1 millón de dólares.

Tras su paso como jurado por el programa ‘Tu cara me suena’, Carlos Latre se convierte así en el primer humorista español fichado directamente por la CBS para participar en uno de sus programas.