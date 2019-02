Carrasco denuncia nuevas pintadas sobre su propaganda electoral

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha denunciado que los grupos de izquierda radical "han vuelto a pintar otra de las vallas de su campaña #TúEresCastellón ante la desidia y dejadez del bipartito del PSOE y Compromís, que prefieren mirar a otro lado mientras las Brigadas AntiFascistas campan a sus anchas por la ciudad”. “Es la tercera vez que los CDR, en su cruzada por el independentismo, nos han vuelto a pintar las vallas de la campaña, tapándonos la boca, en un claro gesto de censura”, ha indicado Carrasco tras acudir a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar la pertinente denuncia por los daños materiales causados.

Begoña Carrasco ha recordado que quienes perpetran esos ataques a la libertad democrática "son los mismos que tiraron papeletas independentistas desde el azotea del Ayuntamiento, los que llenan de

pintadas y lazos amarillos nuestra ciudad, los mismos que secuestraron al Niño Jesús, que parece una gamberrada pero que pidieron a cambio de su rescate la liberación de los políticos presos catalanes".



“Mediante estos actos vandálicos los radicales quieren acallarnos, pero les digo que no me van a callar, que no me van a parar, ni me van a asustar, y que desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo la tolerancia y la justicia”, ha añadido la candidata a la alcaldía por el Partido Popular, quien ha asegurado que “voy a seguir a pie de calle para defender los intereses de los castellonenses”. Para la portavoz popular en el Ayuntamiento de Castellón, el “desgobierno del PSOE y Compromís permite que la izquierda radical actúe con total impunidad, intentando acallar a quienes no pensamos como ellos, amenazándonos. Es una situación de abandono que no estamos dispuestas a permitir por más tiempo y que vamos a revertir en cuanto lleguemos al gobierno municipal”.

“Nosotros queremos una ciudad en la que tengan cabida todas las ideologías, pero no permitiremos que estos actos vandálicos queden impunes, ni que los radicales campen a sus anchas actuando, se muestren

incívicos y sin respetar a los demás”, ha explicado Carrasco.