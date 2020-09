Castellón abordará con Salud Pública el riesgo del virus del Nilo

La Diputación de Castellón abordará, conjuntamente con la Conselleria de Sanidad, el riesgo del virus del Nilo, provocado por la picadura del mosquito común. Salud Pública realiza las pertinentes analíticas ante la detección de alguna anomalía emitida por los vectores de seguimiento y los resultados se recogen en el sistema de enfermedades de declaración obligatoria, integrado en el Análisis de la Vigilancia Epidemiológica (AVE).

Estas pruebas se suman a la mesa de reuniones entre ambas instituciones tras la detección del caso en un caballo infectado cerca de la costa castellonense (concretamente, en Amposta) y la alarma social vivida en Andalucía, donde ya hay 39 positivos, con 23 pacientes ingresados y ocho de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El director técnico del plan provincial contra los mosquitos 2020, Ricardo Jiménez, asegura que ya se está trabajando sobre un mapa de distribución de la especie portadora del virus en la Comunitat; su ciclo vital, la incidencia en costa y en interior, migraciones, tasa de picaduras, anidación o la tipología y recorrido de la especie transmisora de esta enfermedad, entre las cuestiones.



Llaman a la tranquilidad

No obstante, Jiménez apela a la «tranquilidad» dado que los casos son «aislados y atípicos», con mucha gente asintomática. «En el sur se produjo un brote inusual, pero hablamos del mosquito común, que lleva desde siempre en nuestra tierra. En la gran mayoría de casos no reviste gravedad», manifiesta. Por el momento, no se registran en la provincia, tal como afirma a Mediterráneo Luis Gargallo, presidente del Colegio de Veterinarios de Castellón, así como Alejandro Calvente, responsable del Sindicato Médico.

Un mensaje de calma respaldado también por la diputada de Medio Natural, María Jiménez, que asegura a este diario que la situación «está controlada» y que el servicio provincial continúa con las inspecciones de forma periódica para rastrear este tipo de plagas.

El químico y experto en el área, Rubén Bueno, asevera que actualmente se «están estudiando las casuísticas del brote, el más intenso registrado en humanos, así como el último descubrimiento del virus del Nilo en el potro». «Lo del sur es excepcional, pasa en la misma región en un momento muy puntual y afecta a personas del mismo perfil, pero normalmente la virulencia no trasciende más allá», valora Bueno, quien de todos modos apela a la prudencia y a la prevención.