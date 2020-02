Castellón no tiene laboratorio para detectar los casos de coronavirus

Castellón es la única de las tres provincias de la Comunitat que no cuenta con un hospital habilitado para analizar muestras de posibles casos de coronavirus, una enfermedad cuyo foco se localiza en la región china de Wuhan, pero cuya expansión resulta imparable por todo el mundo. Ha dejado ya más de 630 muertos y las autoridades sanitarias han elevado a más de 31.000 el número de infectados, superando así los afectados por el virus del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS). La Conselleria de Sanidad ha decidido ahora que Castellón tenga que depender de los laboratorios habilitados para estas analíticas en los hospitales la Fe y el General, en València, y el General de Alicante.

«La Comisión de la Red de Vigilancia Microbiológica de la Comunitat Valenciana, que está formada por expertos microbiólogos, ha designado a estos tres laboratorios. No obstante, todos los hospitales de la Comunitat pueden recoger muestras que serán enviadas a esos laboratorios», han señalado desde el departamento de Ana Barceló.

En principio, si se hubiera asignado un centro por provincia, previsiblemente, hubiera tenido que ser el General de Castelló el que debería haber tenido estas competencias al tratarse, como es sabido, del centro hospitalario de referencia a nivel provincial.

no irán a madrid // Con la decisión de Sanidad ahora las muestras para desentrañar si una persona está o no infectada por el coronavirus ya no tendrán que viajar hasta Madrid, al menos no para conseguir una primer diagnóstico.?Y es que el?Ministerio de Sanidad está dotando a varios laboratorios de Microbiología de toda España de kits especiales para la detección inicial de esta enfermedad respiratoria.

El objetivo del Ministerio es acelerar el diagnóstico y descargar de trabajo al laboratorio de referencia para este tipo de alertas sanitarias:?el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) que ha expandido horarios y hecho acopio de recursos humanos y técnicos ante la posible demanda para este caso.

En la Comunitat, oficialmente y que haya trascendido, los servicios sanitarios no han tenido que recurrir a enviar muestras a Madrid ya que en el único caso sospechoso declarado en la Comunitat, el de la turista islandesa ingresada en Torrevieja, la alerta se desactivó en cuanto los sanitarios consideraron que, pese a haber viajado por media Asia, no había pisado el foco de la epidemia. En España, solo se ha confirmado un caso, el de un turista alemán en la Gomera. Más información en la página 70.