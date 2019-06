Castellón reclama «unificar» el nivel de la selectividad para no crear desigualdades

La polémica por la complejidad del examen de Matemáticas II de selectividad ha servido para abrir el debate sobre la conveniencia de una prueba común en todo el Estado. En la provincia de Castellón consideran que no necesariamente habría que hacer el mismo examen, pero sí tener idéntico grado de dificultad. Es lo que piden estudiantes, padres de alumnado y profesores de Institutos de Educación Secundaria (IES) consultados por Mediterráneo.

La portavoz del Consell de l’Estudiantat de la UJI, Laura Alcaide, se posiciona «a favor de unificar criterios, pero atendiendo a las competencias lingüísticas y materias de cada comunidad autónoma». En definitiva, equiparar la dificultad, pero manteniendo la actual descentralización de la educación, «sin que sea único», pero sobre todo, atajar las diferencias «porque el año próximo pueden ser otros los estudiantes perjudicados», reivindica esta representante.

MÁS FÁCIL EN MURCIA Y CASTILLA // El colectivo ha llegado a analizar exámenes de otras comunidades y destacan que el de Matemáticas II «era mucho más sencillo en Murcia y Castilla-La Mancha, frente al de la Comunitat».

La presidenta de la FAPA, Silvia Centelles, apunta que deberían estudiar esta cuestión porque en cada comunidad hay exámenes diferentes e incluso puede ser más fácil irse a otra región a hacerla o quedarse. El problema, dice, radica en que las competencias en educación están derivadas a las comunidades y cada una tiene su historia o cultura. No obstante, señala que en las materias compartidas en todo el Estado debería haber «exámenes iguales para todo el territorio», subraya.

ABRIR EL DEBATE // En ese sentido, le parece correcto que esta protesta haya servido para abrir el debate referente a la unificación de criterios o de exámenes. «Me parece ideal que los chavales intenten protestar», subraya, aunque lamenta que posiblemente no podrán hacer nada. A título personal, el presidente de la asociación de IES, Josep Martí, matiza que ahora la selectividad «funciona bien» y un «equilibrio» en todas las preguntas es bastante «complicado». Sobre un examen único, valora que algo así merece «reflexión» y «debería celebrarse el mismo día», puntualiza.

COORDINAR // El conseller de Educación, Vicent Marzà, por su parte indica que aunar «criterios no significa que se unifique». Matiza que no es solo una cuestión competencial, «sino de realidad, porque lo que se da en los centros educativos de un territorio no es lo mismo que en otro». Por ello, apela a «coordinar la dificultad, cosa que ya se hace», ya que los coordinadores de las pruebas de todas las universidades hablan y miran las complejidades con el profesorado que las ha dado. «Lo más importante es que los alumnos estudien la carrera que quieran y pueden hacerlo hayan nacido donde hayan nacido», dice.

En la mesa sectorial, el sindicato CSIF propone a la Conselleria «revisar los criterios de evaluación del examen de Matemáticas, por frustrar al alumnado y, además, poner en entredicho el prestigio del profesorado».