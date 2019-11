Clamor en toda la provincia de Castellón contra la violencia de género

La provincia de Castellón, de norte a sur, celebra este actos conmemorativos con motivo del Día Mundial contra la violencia de género. Zapatos rojos; la música de Queen; performances, murales reivindicativos. Estas y otras manifestaciones artísticas han servido para reivindicar el rechazo a esta lacra social.

En Castelló se desarrolla una marcha que arranca en la plaza María Agustina de la capital de la Plana a las 19.00 horas para culminar en la plaza Mayor con la lectura de un manifiesto. Cientos de personas recorren las calles de Castelló con pancartas en las que se podía leer de 'Camí a casa vull ser lliure, no valenta'. 'No a la violencia de género, sí a la igualdad' o 'No al terrorisme masclista'. Entre los colectivos asistentes, La Xarxa de Dones, Liceu de Dones, Iaioflautes, UGT, intersindical, Adona't, Dones de Moncofa, Grup de Dones Vila-real o Subversivos Castelló.

"Qué no, que no, que no tenemos miedo". Con estas palabras llegan las primeras manifestantes a la plaza Mayor, en una marcha en la que también se puede escuchar "Fora feixistes Dels nostres barris" ó "Si toquen a una ens toquen a totes". Además, también han encendido una bengala morada pidiendo fuego al patriarcado, al machista y al violador.

En Vila-real, por ejemplo, la programación del 25-M arrancó de la mano del proyecto Juntes de Vila-real con una representación estática de protesta. La asociación Andrea Carballo recreó con sillas un símbolo feminista en la plaza Mayor. También se leyó un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento.

Una marcha en la que participaron 500 personas se desarrolló en la Vall d'Uixó . El recorrido fue del polideportivo a la plaza del Centro donde se leyó el manifiesto en conmemoración de las 52 mujeres y 3 menores asesinadas en el 2019. Miembros de los 3 institutos participaron en el acto mediante la lectura de un manifiesto. Al finalizar la artista Lisa Debón protagonizó una breve actuación musical.

La plaza Pere Cornell de Almassora acogió el acto institucional en memoria de las víctimas. Allí se expusieron decenas de zapatos que previamente se habían pintado de rojo por los participantes de la iniciativa de la concejalía de Igualdad para simbolizar la sangre de las fallecidas. Se expondrán durante dos días con los nombres de cada una. También se leyó un manifiesto.

Otra marcha se desarrolló en l'Alcora, organizada por la Associació de Dones Progressistes de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento. En esta plaza se hizo lectura del manifiesto por parte del alcalde, Samuel Falomir, y se desarrolló una performance a cargo de Tiranta Teatre y una masterclass de cardioboz y una pintura reivindicativa a cargo de la artista Ana Beltrán. Informa Javier Nomdedéu.

Benicarló mostró su rechazo a la lacra con la lectura a cargo de la alcaldesa, Xaro Miralles, del manifiesto. También se sumaron instituciones como el Ateneu Maestrat, el IVASS, centros educativos, etc.

Alrededor de cien personas se dieron cita en Segorbe a las puertas del ayuntamiento para procedder a la lectura del manifiesto, personificado en la alcaldesa, Mari Carmen Climent. La concentración concluyó con las notas interpretadas por un cuarteto de trombones con obras de Queen y muy especialmente con la canción Bohemian Rapsody. Posteriormente en el Edificio Glorieta se desarrolló un acto solidario y se inauguró una exposición interactiva.

En Alcalà-Alcossebre se inauguró la exposición Dones del Meu Poble que, a través de fotos antiguas de mujeres, recoge distintas frases y fragmentos literarios- Podrá visitarse en Alcalà hasta el 1 de diciembre y en Alcossebre del 2 al 8 de diciembre. Además, Patricia Campos ofreció una charla en centros educativos.

Frente a la Iglesia de Santo Tomás en Benicàssim se desarrolló el acto de homenaje a las víctimas y la lectura del manifiesto. Además, en el Casal Jove se hizo un mural con los nombres de las asesinadas.

Burriana convirtió la jornada en una Festa pels Bons Tractes, una gincana que se hizo en la terraza Paya. Además, los niños fueron artífices de este proyecto cooperativo que finalizó con la instalación de un proyecto artístico que se plasmó con 232 listones de madera llenos de mensajes contra la violencia.