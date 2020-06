La Comunitat pospone los desplazamientos entre provincias al quedarse en la fase 2

Más de la mitad de la población española, en concreto un 52%, pasará este lunes a la fase 3; pero la Comunitat permanecerá una semana más en la 2 para cumplir los 15 días recomendados por el Ministerio de Sanidad en cada etapa de la desescalada. Y es que el varapalo inicial que el Gobierno dio a la Comunitat, imposibilitando saltar a todos los departamentos de salud al completo de la fase 0 a la 1, es el que impide a nuestra autonomía ser de las regiones más avanzadas en su camino a la nueva normalidad. La Generalitat ha optado por la «prudencia» y por el «rigor» cara a dar una imagen de seguridad al turismo, según explicó su presidente, Ximo Puig. No se quiere ningún sobresalto a modo de rebrote que obligue a retroceder, ya que las consecuencias serían incalculables. Por tanto, junto con Ceuta, son las únicas regiones que no han pedido subir un nuevo escalón.

Ayer mismo Puig se reunió por videoconferencia con personas expertas en diversas materias para abordar la situación generada por la pandemia y el proceso de desescalada. Lo hizo casi a la misma hora que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba que se había atendido la propuesta de los gobiernos autonómicos sobre el plan de desescalada. Así el próximo lunes, las 13 autonomías que lo han pedido avanzarán a la fase 3, mientras que Madrid, el área metropolitana de Barcelona y Castilla y León pasarán a la 2 y aún permanecerán en ella la Comunitat, así como Toledo, Albacete y Ciudad Real en el caso de Castilla-La Mancha.

«Prudente» // En su comparecencia, Illa calificó de «prudente» la decisión de la Generalitat de no adelantar el paso a la última etapa del plan del Gobierno para recuperar la actividad previa al confinamiento ordenado el 14 de marzo. De esta forma, el próximo lunes estarán en la fase 3 25 millones de personas. En concreto, toda Andalucía, Aragón, Asturias, las Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Murcia, País Vasco, Canarias y Melilla. También avanzan, en Castilla-La Mancha, las provincias de Guadalajara y Cuenca, y, en Cataluña, lo hacen Alto Pirineo y Arán (Lleida), Tierras del Ebro (fronterizas con Castellón) y Camp de Tarragona.

segundas residencias // Sin duda, uno de los aspectos más destacados de la fase 3 es que corresponde a los presidentes autonómicos las decisiones sobre la desescalada en sus comunidades, como por ejemplo permitir o no la movilidad entre provincias. Y es que, a pesar de que la Comunitat había solicitado al Ministerio poder regular este punto ya el próximo lunes, con la vista puesta en los desplazamientos a segundas residencias ahora que las playas están abiertas, el departamento de Illa no parecer haber aceptado la propuesta. Por tanto, habrá que esperar al 15 de junio para cambiar de provincia, mientras que el desplazamiento entre comunidades no será hasta el 22.