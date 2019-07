El Consell no prevé más acciones para frenar los mosquitos

El llamamiento de hosteleros y vecinos al Consell para que lleve a cabo algún tipo de medida excepcional que permita frenar la plaga de mosquitos en municipios del litoral, de momento, ha caído en saco rato. La Conselleria de Sanidad no prevé poner en marcha ninguna acción especial para mitigar la masiva eclosión de larvas que se está registrando en los últimos días, sobre todo, en aquellas localidades que cuentan con humedales, como es el caso de Torreblanca, Xilxes, Nules o Almenara.

Fuentes del departamento de Ana Barceló fían a la colaboración vecinal la efectividad de los tratamientos que desarrollan los municipios, que son los que tienen las competencias en esta materia. «Los ayuntamientos pueden hacer los tratamientos en las vías públicas, pero no en los espacios privados, por lo que para que la lucha contra el mosquito sea realmente eficiente hemos de colaborar todos», remarcaron ayer desde Sanidad. Asimismo, en este sentido, recalcaron que la ayuda debe ser a «nivel individual en las casas, no dejando pequeños recipientes de agua, donde este insecto se multiplica hasta espacios más grandes, como pueden ser los jardines de los hoteles».

Sanidad recuerda que, desde el 2016, desarrollan un plan de acción frente a las enfermedades transmitidas por vectores con especial referencia al mosquito tigre. Una de las líneas de actuación es el programa de subvenciones a los municipios para llevar a cabo los tratamientos adecuados contra estos dípteros. Este año, la cuantía destinada asciende a 400.000 euros, 50.000 euros menos que en el 2018. Además, este importe es global para toda la Comunitat Valenciana y, solo en la provincia, la presencia de esta especie invasora se ha detectado ya en 69 localidades desde Vinaròs a Almenara, llegando también al interior.

Desde Ciudadanos reclamaron ayer «acciones urgentes y coordinadas entre el Consell, la Diputación y los municipios para que ni vecinos ni visitantes tengan que sufrir un año más esta plaga».