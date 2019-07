La Conselleria autoriza más días de batidas de jabalís y prohíbe la caza de tórtolas un año

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica publicó ayer la nueva orden de veda por la que fijan los periodos hábiles y las normas de caza en las zonas comunes, y establecen otras regulaciones en los cotos y zonas de caza controlada en la Comunitat. Las principales novedades de este año, según explican desde la Federación de Caza, son, en caza mayor, las que afectan a los jabalís y que tienen como objetivo paliar la superpoblación de este animal en todo el ámbito autonómico y especialmente en Castellón. En concreto, lo que se hace es ampliar la modalidad de caza de espera a todo el año, cuando hasta el momento había mes y medio - del segundo domingo de febrero al 1 de abril - que no se podía. Además, se podrán autorizar ganchos o batidas durante 15 días más que actualmente, pasando a estar permitidas del 1 de septiembre al último día del mes de febrero. Además, la orden recoge que las placas/señales que marcan en los montes que se está realizando una batida tienen que se ser prohibitivas de paso, no solo informativas como hasta ahora, con la finalidad de evitar que senderistas, ciclistas u otras personas entren en la zona de caza con el peligro que entraña. Este cambio implica un régimen sancionador para quienes no cumplan con la señal de prohibición, aunque desde la Federación de Caza explican que no está todavía desarrollado.

MORATORIA

En caza menor, la novedad está en la prohibición de cazar tórtolas. Será durante un año, a través de una moratoria que aprobó la Conselleria, a petición del Ministerio, como respuesta a una solicitud de SEO/Birdlife. Esta organización alerta de que la especie ha caído un 25% en los últimos años y hay que protegerla. La Comunitat será la única autonomía en la que se aplica la moratoria. Y con los cazadores en contra, ya que consideran que la medida aislada en Castellón, Valencia y Alicante, que busca estudiar la evolución de la especie, «no tiene sentido si no se aplica en todo el país», argumentan.