Una de cada cuatro plazas de FP se quedan libres en preinscripción

Una de cada cuatro plazas de Formación Profesional (FP) en la provincia de Castellón ha quedado libre durante el proceso de preinscripción. Así se desprende del último informe facilitado por la Conselleria de Educación.

En concreto, este curso se han ofertado 5.158 puestos vacantes de primer curso presencial de FP. De ellos, 2.802 corresponden a grado medio y 2.356 a superior. El mayor porcentaje de plazas asignadas corresponde a los grados medios, un 81,30%; en los superiores es del 70,97%, debido a que hay más demanda para cursar ciclos medios frente a superiores, en la que los distintos alumnos suelen escoger entre ir a la Universidad o a un superior.

Los centros educativos están matriculando ahora a los alumnos en los puestos que les han sido asignados. Las plazas que queden vacantes al final de este proceso se pondrán en septiembre a disposición de los interesados.

Los ciclos medios que más éxito han tenido, con un 100% de ocupación, han sido Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, Electromecánica de Vehículos Automóviles y Mecanizado. También registran el 100% Videodisjockey y Sonido, Emergencias y Protección Civil, Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia y Operaciones de Laboratorio. Esto no quiere decir que no haya oportunidades, pues puede que algún alumno preinscrito opte por no cursar el título.

Los que menor tasa registran son Confección y Moda, al 50%; Jardinería y Floristería (28,57%) Instalación y Mobiliario (38,46%); Instalaciones de Producción de Calor (43,3%) y Producción Agroecológica (46,15%).

En el superior al 100% están Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Documentación y Administración Sanitaria, Higiene Bucodental, Laboratorio Clínico y Biomédico, Laboratorio y Control de Calidad, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Química Industrial, Gestión Forestal y del Medio Natural, Integración Social y Diseño y Mobiliario.

VACANTES // Otros títulos se han quedado con una baja provisión de plazas, Por ejemplo, Mantenimiento Electrónico (13%), Diseño de Mobiliario (24%), Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (31%), Energías Renovables (34%), Gestión de Alojamientos Turísticos (34%) y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (37,93%). Otros ciclos que no llenan ni la mitad de plazas en preinscripción son Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas (40%), Animación Sociocultural y Turística (43,86%), Artista Fallero (41,3%), Proyectos de Edificación (41%) o Agencias de Viajes (48%).

A partir del 2 de septiembre, los centros educativos publicarán las vacantes para poder preinscribirse a los puestos disponibles.