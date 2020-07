Dan negativo el dueño y empleados de dos negocios de Benicàssim

Buenas noticias para Benicàssim. Los resultados de las últimas pruebas realizadas en el centro de salud constatan que no hay ningún brote de covid-19 en la localidad. Tanto el familiar del dueño de dos negocios afectados del municipio, como él y sus trabajadores han dado negativo en las PCR, tal y como confirmó ayer el propietario de estos locales, Waqas Ashraf Sharif, más conocido como Atif, a este periódico.

«Hemos dado todos negativo, incluso todas las personas que conviven con nosotros», declaró ayer justo después de obtener los resultados en el ambulatorio, cuyos documentos mostró con total transparencia para no dejar lugar a dudas. No obstante, les han instado a que sigan con la cuarentena de momento hasta el lunes, por lo que no abrirán sus negocios, un restaurante y una tienda de accesorios de telefonía, hasta entonces. Ellos deben continuar aislados en sus casas hasta que se lo comuniquen las autoridades sanitarias.

repetir la prueba // De todos modos, está previsto que hoy le repitan la prueba PCR a la persona que había venido de un viaje a Pakistán y que dio positivo en el test serológico. Ashraf insistió en que su hermano no trabaja en estos negocios ni convive con él.