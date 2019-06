David Gómez, un 'cerebrito' de la UJI invitado a la 'casa' de Amancio Ortega

El castellonense David Gómez Domingo, estudiante de cuarto curso de Matemática Computacional de la Universitat Jaume I, bien podría haber destacado por su carrera como atleta. Subcampeón de España de pruebas combinadas en tres ocasiones, el joven destacó en el Playas de Castellón hasta que tuvo que elegir entre su carrera deportiva o sus estudios. La balanza se decantó por las matemáticas y lo cierto es que los números no le han dado la espalda, como demuestra que se haya impuesto en el certamen internacional Zara Data Challenge a concursantes de todo el mundo. En este reto de predicción de datos a nivel mundial de la empresa del grupo Inditex presentaron sus resultados en última instancia 139 participantes, siendo David quien concluyó en primera posición.

El premio que recibirá el estudiante es el de visitar la próxima semana las instalaciones de la empresa en Arteixo (A Coruña), optando incluso a formar parte del equipo de análisis de datos de la empresa durante seis meses con un contrato de formación. “Los que hemos obtenido los mejores resultados en la prueba nos reuniremos allí para que nos conozcan mejor. Quieren sacar de ahí un equipo júnior de análisis de datos y predicción, y me hace mucha ilusión”, reconoce David, que actualmente está trabajando en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), al margen de estar concluyendo con su último curso del Grado de Matemática Computacional. "Antes de entrar ya les avisé de que tenía esta posibilidad", reconoce.

El joven castellonense, que se enteró de este concurso por redes sociales, explica por encima el funcionamiento del mismo que le ha permitido este reconocimiento: “Me pareció interesante que una empresa de esta magnitud tuviera iniciativas como esta, de análisis y predicción de datos. Teníamos que predecir las ventas que iban a tener determinados productos vía on-line y entiendo que fui el que más se aproximó”. Sobre si tiene la esperanza de conocer en primera persona a Amancio Ortega, ya que visitará la próxima semana la que es su ‘casa’, donde comenzó el imperio Inditex que actualmente le ha proporcionado una fortuna cercana a los 70.000 millones de euros, confiesa lo siguiente: “Seguramente no sabrá ni la existencia de este concurso. Es normal en una persona con tantas ocupaciones como él”, asume David Gómez Domingo, que pese al éxito en su profesión no descarta volver algún día al atletismo: “Me gustaba y me gusta mucho”.