Denuncian que Sanidad no enviará Samu a urgencias en zonas rurales

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la puesta en marcha del Plan Remot de la Conselleria de Sanidad, a partir de hoy, cuando las ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) «dejarán de acudir a los avisos de emergencias que lleguen al Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU)» referidas a diez municipios de l’Alcalatén y el Alto Mijares. Se trata de Vistabella, Atzeneta, Benafigos, Xodos, Montanejos, Arañuel, Cirat, El Tormo (pedanía de Cirat), Montán y Puebla de Arenoso. Por su parte, Sanidad defiende que, en ningún momento, «y bajo ningún concepto deja de enviar el Samu para atender emergencias sanitarias».

Según Satse, en lugar de esta ambulancia, serán los profesionales sanitarios de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de la zona, en estos casos lo de Vistabella y Montanejos, los que se desplacen en primer lugar a la zona de la emergencia «con sus propios vehículos», según denuncia, para valorar la gravedad de los enfermos o accidentados, dando aviso al CICU de la necesidad de enviar una ambulancia o no, «lo que supone, sin duda, prolongar el tiempo de respuesta sanitaria en caso de emergencia vital».

Normativa

El sindicato alerta de que este plan, que también se activa hoy en municipios del interior de Valencia y Alicante, «no solamente puede poner en peligro gravemente la salud de los habitantes de las zonas del interior, sino que contraviene la normativa de urgencias extrahospitalarias del Ministerio de Sanidad y la legislación de Riesgos Laborales en cuanto al personal de la propia Conselleria».

En este sentido, desde Satse han mostrado su «sorpresa» de que el departamento de Ana Barceló haya rescatado ahora un plan que el año pasado, con Carmen Montón al frente, quedó paralizado por los reparos de la Inspección de Trabajo a cuenta de la falta de vehículos sanitarios para poder realizar estas atenciones.

La atención temprana ante una urgencia resulta crucial y de ahí la importancia en la celeridad del Samu. Actualmente, Vistabella y los municipios colindantes dependen de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Vall d’Alba, mientras que Montanejos sí dispone de SVB. Las bases de SAMU más cercanas están en Segorbe y la Vall d’Uixó y también da servicio en todo el interior el helicóptero medicalizado.

La Conselleria de Sanidad insistió ayer en que las ambulancias Samu atienden las emergencias, «no las urgencias sanitarias, que están en la cartera de servicios de Atención Primaria». Asimismo, desmintió que no vaya a enviar este tipo de ambulancias cuando se dé aviso de una situación crítica a nivel sanitario. El Plan Remot se aplica en aquellos ambulatorios en los que el tiempo de viaje a un centro urbano es superior a 45 minutos.

El objetivo, según Sanidad, es «mejorar la atención a las emergencias de tal modo que puedan atender in situ y mantener estabilizado al paciente hasta la llegada de los medios de emergencias para continuar la asistencia y traslado». De todos modos, desde el departamento no aclararon en qué vehículos deben los profesionales trasladarse en caso de una urgencia y si el aviso al Samu se realizará una vez el equipo de Atención Primaria haya valorado la gravedad del paciente en cuestión y no desde un primer momento, como sucede ahora.