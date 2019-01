Devorador@s de series 'made in Castellón'

Quien más, quien menos habrá visto los últimos años series como ‘Juego de Tronos’, ‘Breaking Bad’, ‘The Walking Dead’… Lo cierto es que estos contenidos le vienen comiendo la tostada a las grandes superproducciones de Hollywood y una seriéfila del Grao de Castellón, Vanessa Brisach, es una buena muestra de ello. En 2015, cansada de ver capítulos y capítulos sin poder comentarlos en su entorno creó un grupo en Facebook que cuenta ya con más de 30.000 seguidores: Devoradores de series, películas y libros.

-¿Cómo se decidió a lanzarse al mundo digital con esta temática?

-Conocí por redes sociales a Rocío Martín, de Murcia, y a Alba García, de Barcelona, y nos pusimos manos a la obra. Nuestra idea inicial era la de adherirnos a algún grupo existente, pero como no existía decidí crearlo y su crecimiento se nos ha ido de las manos. Tenemos más de 30.000 seguidores solo en Facebook de toda España, Sudamérica o Europa, y va a más.

-¿Desde cuándo le viene la pasión por las series?

-Mi padre ya es un gran cinéfilo y llevo toda la vida viendo series, habré visto miles y miles de capítulos, son incontables. Ahora, de hecho, estoy viendo a la vez ocho series distintas. Al principio veía también más películas, pero últimamente veo poca inspiración en el cine, mucho ‘remake’ e incluso las grandes estrellas se están tirando cada vez más a la televisión.

-Después de tantos años y tantas temporadas, ¿podría hacer un ránking con las mejores series que ha visto?

-La que más me ha marcado es ‘El Cuento de la Criada’. Después creo que es obligatoria ‘Expediente X’ porque marcó una época y una forma de ver series. Son también imprescindibles ‘Friends’, ‘Perdidos’ o ‘Juego de Tronos’, y menos conocidas recomendaría ‘El Alienista’, ‘American Horror Story’ y ‘Pose’. Recomendaría las españolas ‘Arde Madrid’ o 'Fariña', y me gustó ‘Sense8’, que aunque es una producción internacional me sirvió para descubrir al pedazo de actor que es mi paisano Miguel Ángel Silvestre. Antes estábamos acostumbrados en ámbito nacional a las comedias, pero los guionistas españoles han demostrado que si se apuesta por ellos pueden crear grande series.

-Si tuviera que rodar una serie en Castellón, ¿qué temática y escenario elegiría?

-Morella y Peñíscola son escenarios ideales para rodar por ejemplo sobre templarios y me gusta que lo hayan visto así. También estaría interesante un 'thriller' como ‘Fariña’ ambientado en zonas portuarias de la provincia, aunque aquí sería el tráfico de drogas es más a pequeña escala que en Galicia.

-Para acabar, el grupo se llama Devoradores de series, películas y libros, ¿qué espacio ocupan en él las películas y los libros?

-Nuestra idea inicial era la de dedicarnos solo a las series, pero al principio nos pidieron que hiciéramos hueco a las películas, que han quedado un poco arrinconadas, y a los libros, que la verdad que los tenemos muy olvidados. También nos solicitaron espacio para la música, por ejemplo, pero ya era abrir demasiado el abanico.

-¿Cuáles son las reglas del grupo?

-No se pueden destripar series o películas, ni hablar de otros temas como política y ser respetuoso. Por desgracia hemos tenido que bloquear a varios usuarios por sus comentarios inapropiados. Hay mucho 'troll' y mucho 'ofendidito' por las redes sociales.