Las elevadas tasas del Reino Unido ponen en jaque la naranja de Castellón

B uenos precios en los primeros tratos, aumento de la producción y una mayor demanda por parte de los consumidores. Hay buenas perspectivas para la nueva campaña de cítricos, pero a la vez va creciendo un gran nubarrón localizado en uno de los principales mercados para Castellón. Las negociaciones que mantienen la Unión Europea y el Reino Unido están lejos de llegar a un acuerdo, y el tiempo apremia.

Hasta el momento se han realizado siete rondas de contactos y cuesta encontrar un acercamiento de posturas. Si no hay convenio, las clementinas de la provincia deberán exportarse con un 16% de aranceles a partir del 1 de enero. Todo un golpe de gracia a la competitividad del producto.

Desde el Comité de Gestión de Cítricos, que representa los intereses de buena parte de las empresas que venden esta fruta al exterior, advierten de que cada vez está más próximo el peligro de una ruptura total. Por ello, fuentes de la organización lamentan «el total desconocimiento y la falta de información que tenemos sobre la marcha de las conversaciones» entre los representantes británicos y la delegación europea.

Los escollos para el entendimiento tienen poco que ver con la citricultura. El mayor de ellos está relacionado con el reparto de las cuotas pesqueras en aguas británicas. Otro obstáculo se levanta alrededor de las normas de competitividad entre Europa y el Reino Unido. En el caso de los cítricos, no existe un conflicto de intereses. «Estamos hablando de un cultivo que no se produce en tierras británicas, por lo que conviene que España mantenga a su cliente y los británicos a un proveedor», mencionan desde el comité. Por ello, proponen que España «tome las riendas y proponga un acuerdo particular sobre cítricos y hortalizas; es un mercado de 60 millones de habitantes», destacan.

El grupo de exportadores reconoce que el volumen de ventas de Castellón a Estados Unidos era prácticamente testimonial, pero consideran que tenía «un papel estratégico». Lejos de expandirse, la fruta cada vez tiene menos oportunidades de salida al exterior. H