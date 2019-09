«Este curso habrá 700 profesores más que cuando llegamos al Consell»

El conseller de Educación, Vicent Marzà, no quiere que los recortes presupuestarios provocados por el bloqueo político en Madrid afecten a la Comunitat y menos aún a Educación, por ello insta a Pedro Sánchez a dejar de lado la estrategia y gobernar.

--Pregunta: ¿En qué puede afectar el recorte que el conseller Vicent Soler está planteando a la Conselleria de Educación?

--Respuesta: No hay ninguna afectación. No es un problema de gasto de aquí, sino de ingresos que nos marca el Gobierno de Madrid, que no está respondiendo a los valencianos y nos está discriminando porque tendría que haber hecho la transferencia del dinero acordada y que tiene prevista. Se han de dejar de estrategias, tienen que cumplir con los valencianos.

--¿Qué presión puede hacer el gobierno valenciano para que se produzca esa transferencia económica?

--Insistir en que nos traten de forma justa y que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se acuerde que se hagan las transferencias pendientes en las autonomías, que somos los únicos que estamos gobernando y prestando servicios como sanidad, educación, servicios sociales, que el gobierno de España no está prestando. No se está gobernando.

--Rajoy lo hizo, con un gobierno conservador, y Sánchez, con buena parte de ayuntamientos y diputaciones de su lado ¿no lo hace?

--El Gobierno de Sánchez no se está portando mejor que el de Rajoy con los valencianos, no hemos visto ninguna diferencia. Hay vías para hacerlo: un decreto ley, que se convalida después por el Congreso y no habría oposición para aprobarlo. Y la otra vía es un préstamo a tipo cero, que se puede transferir de forma directa y lo puede hacer el Gobierno en funciones sin ningún decreto ni ninguna ley. Si no lo hacen es porque no quieren, porque están haciendo chantaje para conformar Gobierno, buscando la estrategia y no poniendo en el centro la vida de la gente.

--¿La acción política del Consell puede verse afectada por la falta de Gobierno en Madrid…?

--Claro, en la primera legislatura ya nos ha afectado de forma directa. No tenemos la financiación para llegar a las cuotas de bienestar que se merece la gente de Castellón y el conjunto de valencianos, y seguirá afectando mientras no se ponga alguien a gobernar centrando las prioridades reales de la gente. Estamos demostrando que se puede hacer gobiernos de coalición, desde la izquierda se pueden priorizar los servicios sociales y los derechos del conjunto de la ciudadanía, esto es lo que se tiene que hacer en Madrid. Se está perdiendo el tiempo por estrategia partidista.

--¿Usted tiene claro que su socio de gobierno, el PSOE, vaya de la mano, en este aspecto, de Compromís y de Unidas Podemos?

--Eso lo tendrán que responder ellos. Nosotros lo tenemos claro. Respondemos ante los valencianos, no delante de un partido o delante de los que mandan de tu partido en Madrid. Como Compromís defendemos los intereses valencianos y como gobierno lo tenemos que hacer también porque los estamos representando.

--¿Cree que van a bajar más en las siguientes elecciones? En Castellón han mantenido el tipo, pero en el resto de provincias Compromís ha perdido apoyos.

--En Castellón, hemos crecido a nivel autonómico, en el resto de territorios nos hemos mantenido o bajado. Hemos consolidado el espacio y creo que hace falta un espacio como el de Compromís, se diga como se diga, en el que se pueda sumar el máximo de gente posible, que ahora no está, desde la izquierda, el feminismo, el ecologismo, el valencianismo, pero a sumar. Donde está Compromís hay gobernabilidad y hay beneficios para el conjunto de la ciudadanía. Mucha gente nos votó en las valencianas pero en Madrid no, si ese voto no hubiera sido tan dual, ahora mismo no estaría pasando lo que está pasando, porque tendríamos mucha más fuerza.

--Desde Compromís ¿van a abordar definitivamente pasar de coalición a partido?

--Yo apuesto por que seamos un mismo partido. Hay formaciones dentro de la coalición que creen que no, si siguen con la misma postura, creo que el Bloc lo tendremos que hacer. Creo que en el próximo congreso del Bloc nos tendremos que refundar y dar cabida a toda esa gente que sí que quiere eso. No solo del Bloc, y Gent de Compromís, Iniciativa y otros partidos, sino también de de la sociedad civil que participa o del entorno de la izquierda.

-¿El liderazgo de Mónica Oltra ya está amortizado? ¿No debería de ser un representante del Bloc el que lidere Compromís?

--Esa cuestión aún no ha llegado. Primero tenemos que saber cuál es el instrumento y después ya buscaremos quiénes son las personas. Mónica ha aportado muchísimo y sigue aportando mucho. Todavía no estamos en el punto de cuestionar liderazgos, creo que estamos en el punto de tener instrumentos colectivos válidos para consolidar el espacio y hasta crecer, creo que ese es el debate a nivel interno, luego ya veremos quién hace ese liderazgo.

-El Bloc es una fuerza ya muy consolidada en Castellón, ¿se ve como el próximo líder del Bloc y Compromís?

--Yo me veo ayudando a esa cuestión colectiva, no tengo una ambición individual. Es la primera vez, en esta legislatura pasada, que hay una fuerza a la izquierda del PSOE que está gobernando en la Generalitat. Tenemos que tener un instrumento mucho más fuerte, y conseguir que eso no sea un paréntesis de 8 años, y para eso hace falta una estructura de partido, de instrumento y hay mucha más gente que tiene que aportar. De toda esa gente, ya veremos quién ha de liderar.

--Hablemos de la educación trilingüe. Hay un problema, según los sindicatos, con la capacitación de inglés del profesorado. ¿cómo se está resolviendo?

--Son miles las plazas de formación específicas para el profesorado en la Escuela Oficial de Idiomas de inglés y valenciano y programas de inmersión en el extranjero y aquí. Cada vez hay más gente formándose. En paralelo, mientras, estamos catalogando las plazas. Hemos empezado ya este año en Infantil y Primaria, determinándolas para personas que tengan también título de inglés, y se están cubriendo.

--¿Y la queja de que el trilingüismo es una excusa para marginar el castellano?

---Es de aquellos que directamente no quieren que se aprendan las tres lenguas. Estamos haciendo lo que han determinado las universidades valencianas. En todos los centros educativos está la asignatura de castellano y como mínimo una asignatura en castellano. Es lo que marca a nivel estatal la legislación. No tenemos nada en contra del castellano. Queremos que aprendan castellano, valenciano e inglés todos los niños, y hasta ahora no estaba pasando.

--El Regina Violant está en marcha, pero el Vicent Marçà de Castelló aun se está a la espera…

--Cuando llegamos al gobierno nos encontramos 2.700 niños en barracones en la provincia de Castellón. Ahora, más de 1.500 están en centros dignos que hemos construido nosotros. Aquellos centros que hacemos nosotros, como el Regina o el Sarthou de Vila-real, están en obras. Para aquellos que había en el Edificant ya tienen los ayuntamientos los recursos para ir adjudicando. En los próximos 4 años habrá inversiones de 94 millones de euros en construcción de centros para las comarcas de Castellón, previstas en Edificant, que están en el presupuesto y que cada municipio va gastando en función de su capacidad de tramitación.

--¿Cómo afectará a las construcciones el bloqueo presupuestario del Gobierno central?

--Es una de las cuestiones que hemos blindado y una de las condiciones que yo he puesto para que no haya ningún tipo de afectación. Esos 94 millones de euros están adjudicados a los municipios y han de continuar estando y, si no están, es porque el gobierno de Madrid no está cumpliendo. Por ahí no vamos a pasar.

--A inicios de verano había 25 millones en gastos de funcionamiento pendientes de pagar a los centros educativos.

--Nosotros tenemos los recursos asignados en el presupuesto y dotamos para que lleguen a los centros. No es un problema nuestro, es que no nos llegan los ingresos que tocan desde Madrid. Cuando hablamos de financiación hablamos de estas cosas. Los ingresos no se han transferido; los tendríamos que tener para atender al funcionamiento del día a día.

--Los padres demandan volver a la ratio de 23 niños por aula que se anuló por vía judicial.

--No entendemos de ninguna manera que haya alguien que no quiera bajar los ratios; de hecho, nosotros los hemos bajado, hemos aumentado las horas de coordinación del profesorado y eso ha permitido que empecemos el curso este año con 700 profesores más en las comarcas de Castelló que cuando llegamos al gobierno. Es casi un 8% más de profesorado. Seguiremos batallando y yendo donde sea para explicar cómo se tiene que atender mejor a los niños, con menos alumnos por aula y con más profesorado.

--¿Estará todo el profesorado en su sitio el primer día de clase?

--Es lo que está planificado y presupuestado; de hecho, habrá más personas que nunca, 700 más que cuando llegamos al gobierno.

--Todos los años hay problemas de cobertura de plazas, por ejemplo en Els Ports, en ciertas especialidades. ¿Se puede solucionar de alguna manera?

--Nosotros ofertamos con el orden de bolsa. Si nadie pide la plaza, enseguida la misma semana sacamos la plaza a difícil cobertura, que es un procedimiento especial que hemos ideado en el que cualquier persona titulada, incluso aquellas que no están en bolsa, puede pedir ese centro y ponerse a trabajar. Ha bajado muchísimo esa incidencia respecto a antes de que llegáramos al gobierno.

--Los sindicatos decían que muchos interinos quedarían en paro por las oposiciones masivas.

--Todos los interinos mayores de 55 años han tenido opción de tener plaza en los centros con las adjudicaciones que hemos hecho. Queremos que haya más funcionarios para que puedan trabajar más estables. Nosotros ya hemos defendido la postura de los interinos en Madrid. Hemos pedido al Ministerio dos procedimientos de acceso diferentes, para la gente que está fuera y la que ya está dentro. No lo han aprobado. Hemos de seguir con el que hay. Hay oportunidades para todos. Las plazas que sacamos a oposición no son todas las que necesitamos, porque estamos ampliando plantilla, en las especialidades grandes es así.

--¿Qué hoja de ruta hay para los educadores?

--Toda esa gente empieza a depender directamente de la Conselleria de Educación y no de Función Pública para poder agilizar los procesos de sustitución. Con el profesorado, cuando llegamos al gobierno pasaba de 20 días lectivos el tiempo de espera para las sustituciones; lo hemos reducido al mínimo, por debajo de 8 días. Queremos que pase igual con la gente que presta ayuda a la atención inclusiva. Tendremos este año el proceso de adaptación. No se empezará a ver de forma inmediata, pero ayudará a tener una mejor atención.

--Lo padres pedían que se hagan públicos los informes respecto a la jornada continua.

--Sí, esperamos tener ese informe.De momento, tenemos una parte, que es la valoración de las propias familias. No hay una gran diferencia significativa de la valoración respecto a un tipo de jornada u otra. Cerca del 91% de las personas que han participado en el estudio, de los que están en la jornada continua, la ven muy positivamente y en la jornada partida es alrededor del 80% .

--Las aulas gratuitas de dos años… ¿el año que viene volverán a ampliarlas?

---Nuestro objetivo es continuar avanzando en la escolaridad de 0 a 3. Una, con las aulas de dos años, que cada año las vamos aumentando y con la gratuidad de las aulas de las escoletas municipales, y con el aumento del bono infantil. Tenemos más niños matriculados que nunca de 0 a 3 años, a pesar de haber bajado la natalidad. Hemos aumentado el tramo del bono infantil. Antes todos recibían la misma cantidad, 60 euros. Ahora el que menos recibe tiene 80 euros y puede llegar hasta 140 al mes. Son 55 millones de euros los que destinamos al bono infantil, cuando llegamos al gobierno eran 28, y 15.000 plazas gratuitas de dos años.

--¿También habrá novedades en la FP. ¿Qué hoja de ruta tienen?

--Aprobamos juntos, al final de la legislatura pasada, el plan valenciano de la Formación Profesional. Es un plan muy ambicioso, en el que hay destinados unos recursos tanto de nuestra Conselleria como de la Conselleria de Economía, para coordinar el conjunto de la formación, no solamente aquella que hacemos desde la FP educativa, sino también la que se hace desde Empleo para responder las necesidades del sector productivo. Hemos empezado haciendo experiencias piloto, de momento, porque no hemos podido hacer nada de forma masiva. Ahora lo que hace falta es continuar, hacerlo cada vez más ampliado, con mesas comarcales, para determinar junto al sector productivo y el sector social, cuáles son las formaciones más necesarias. Es importantísimo.

Por eso hemos hecho ese plan de la FP, que estuvo aprobado en el consejo de la Formación profesional, tanto por la patronal como por los sindicatos y a propuesta nuestra. Por lo tanto, fue un acuerdo histórico de apuesta por la Formación Profesional. Ahora tenemos que seguir la hoja de ruta y desarrollarlo.