Looks con zapatillas o sneakers para lucir en Castellón, por @Inatrendytown

La semana pasada os hablábamos de tendencias de moda que siempre vuelven, aunque varían en algunos aspectos como el formato, el color, el tamaño o las siluetas. Esta vez os traemos ideas de looks con zapatillas o sneakers para lucir en Castellón, porque es un calzado que la moda respeta por su gran comodidad y versatilidad, y que nunca dejará de llenar nuestros zapateros para permitirnos soportar las largas jornadas de trabajo entre semana, pero también los fines de semana moviditos.

En nuestro caso, nos parece una forma genial de lucir básicos que dan un toque deportivo y casual, pues tanto en trabajos de calle o de oficina respetan nuestro bienestar y el de nuestros pies. Pero en otras ocasiones elegimos opciones más sporty chic con detalles con brillo o varias texturas y tejidos para aportar sofisticación, pudiendo utilizar estas zapatillas en una entrevista, una reunión o una comida familiar.

Nuestra visión de la moda es mucho más amplia que looks femeninos o masculinos, pues hay prendas que en muchas culturas son características de un género u otro, y esto debe ir desapareciendo poco a poco, ya que los tacones son adecuados en muchas ocasiones o para personas que quieren subir unos centímetros, ni más ni menos. Al igual que las deportivas o zapatillas deben verse en los looks femeninos como complemento versátil y cómodo, no un calzado poco femenino. Se pueden crear looks muy divertidos, sexys, incluso formales, con este tipo de calzado, y esperamos se abra el abanico de posibilidades.