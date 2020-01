El mito de las garrafas contra orines de perros

Yo tengo una pregunta que aclara toda la polémica. Los dueños de los canes dejan que se mee su can en la esquina de su sofá de su comedor? También tengo la respuesta... NO. ( y alguno se ofenderá y todo) La última pregunta Entonces porque el dejas que el can se mee en mi puerta, coche, rueda, farola, pared, portal,.....? Y después veo que hay gente que si a invertido en enseñar a su can, a llegar hasta un lugar donde puede hacer su cosas, un 10 por ellos, y su tiempo invertido en su mascota. Por otro lado, mi anécdota es, perro que entre en mi negocio, se mea en la entrada, sele a toda prisa, no lleva correa, salgo a toda prisa, le reclamo al dueño lo que acaba de hacer. Y el dueño me niega lo que acaba de hacer. Esto no me lo han condado me a pasado....