Los negocios turísticos se plantean cerrar en 'horas muertas' en verano

Negocios dedicados a la hostelería de Castellón se plantean cerrar este verano en la franja del día de menos actividad para esquivar el pago excesivo de horas extra y, al tiempo, evitar contratar un personal de refuerzo, cualificado, que no siempre encuentran, salvo si son estudiantes o parados de otros sectores. A las puertas de la campaña turística de verano, con un déficit de camareros, sanitarios o socorristas, como publicó Mediterráneo, la patronal turística Ashotur aborda hoy la problemática en una cumbre con empresarios y baraja novedosas estrategias.

El asesor laboral de Ashotur y presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de Castellón, Emilio Pin, avanza: «Me reúno con un grupo de hosteleros de costa y de interior, que no encuentran personal apto para este verano». «Peñíscola es donde más pasa. No todos son Leo Messi. Puedes encontrar personal especializado, pero pagando. Es la ley de la oferta y la demanda», puntualiza.



EN JULIO Y AGOSTO / Y añade que otra novedad, con la entrada en vigor del control de horas extra, es que «en Castelló y en otras localidades de playa» ya les han trasladado «que, en julio y agosto, cerrarán de 16.00 a 20.00 horas y tendrán personal a jornada partida, para no alargar en exceso las horas y evitar las extra».

«Ajustarán horarios según su ubicación y clientela. Con todo, supondrá una incomodidad para el empleado ir a casa y regresar más tarde. Aunque también hay empresarios asumiendo tareas nuevas. He visto al dueño de un bar en Benicàssim llegar una hora antes que sus empleados para preparar mesas, etc. La jornada no es solo el horario de apertura, es cocinar, limpiar...», matiza.

¿Y cómo atenderán a los turistas? El portavoz de Hostelería de la patronal, Agustín Platillero, corrobora que «la solución de cerrar unas horas y contratar a jornada partida está en la mesa». Y en cuanto al personal, se nutren de alumnos que les proporcionan «escuelas de hostelería y centros de formación, jóvenes estudiantes y parados de obras que paran en zonas turísticas», concreta.

El presidente de otra asociación turística, Altur, Alexis de Pablo, coincide en «las dificultades para hallar personal en Peñíscola, Alcossebre y el interior». «Mediante el Servef no conseguimos. Algo no cuadra. Se frena el avance de negocios, como ampliar terrazas, al no poder atenderlas», indica. Desde la ETT Adecco, Pilar Trilles confirma la falta de candidatos en socorrismo, atención al cliente, camareros o cocineros. «Se da alguna contratación de otra provincia, por nuestra red, pero pocas. Hay candidatos que compaginan su trabajo de invierno con el de verano», concluye.

Además, el empresario prefiere personal próximo. En Benicàssim, el exportavoz de los hosteleros, Rafael Pallarés, expone su buena experiencia: «Abrimos todo el año y tenemos mucho personal y rotación. Gente con ganas no falta. Hemos tenido ya una inspección y estaba todo bien». El Grupo Noa’s, de reclutamiento, refleja: «En Castellón cuesta cubrir puestos cualificados y con experiencia. Pero sí hay candidatos con predisposición y aptitud para atender al público».