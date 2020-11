Pancartas de protesta contra las medidas restrictivas en los parques infantiles de Castelló

Esta semana desde el ayuntamiento de Castelló se tomaba la medida de precintar los juegos infantiles de los parques y jardines de toda la ciudad.

Los operarios, con la idea de realizar una acción que ayudara a la ciudad a contener la pandemia del coronavirus, clausuraron toboganes, columpios y todos los juegos similares que pudieran servir a los más pequeños para divertirse en sus horas de ocio.

La decisión no ha sentado bien entre los padres, y con el objetivo de buscar una rectificación han colgado pancartas con mensajes de “Els parcs són segurs” y “La infantesa no es tanca”. Los mensajes resumen la indignación de los adultos, que dicen no entender estas restricciones.

La escena de las pancartas se ha visto en el parque geólogo Royo, más conocido como parque del Lago, frente a los colegios Carles Salvador y el Censal.

Cabe recordar, que el Cecopal, un comité de coordinación política y técnica ante situaciones de emergencia, adoptó y justificó estas medidas tras evaluar la evolución de la pandemia en Castelló y constatar el incremento de la incidencia acumulada en las últimas semanas.

En el momento que se tomó la medida no se anunció una fecha para la reapertura de los columpios, aunque con la Navidad a la vuelta de la esquina parece improbable que esta restricción se levante hasta el inicio del nuevo año 2021.