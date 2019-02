La provincia detecta 275 nuevos casos de celíacos en solo un año

La provincia de Castellón ha registrado en el último año un total de 275 nuevos casos de personas celíacas, según datos oficiales de los hospitales General y la Plana. Y es que, según señalan los especialistas en aparato digestivo del Hospital Universitario de la Plana, más de la mitad de la población tiene el condicionante genético para ser celíaca, aunque solo una de cada 200 personas desarrolla la patología. Una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia al gluten, la proteína fundamental que se encuentra en las harinas de los cereales más comunes como son el trigo, el centeno, la avena o la cebada.

«Se puede diagnosticar a cualquier edad y tiene una base hereditaria, No obstante, todavía no se conoce bien el mecanismo por el cual algunas personas con este condicionante genético presentan síntomas en un momento determinado de su vida (de niños, adultos, después de los 60) y otros no», explican las mismas fuentes sanitarias a este diario.

No obstante, en la actualidad hay más del 50% de personas que no son bien diagnosticadas o no lo están en absoluto. «El dictamen de las formas típicas se efectúa al detectar la presencia de anticuerpos de la celiaquía en un número elevado y cambios en la biopsia duodenal. En cambio, las formas atípicas que dan síntomas más variados pueden tardar una media de dos o tres años en diagnosticarse», concretan también las fuentes médicas.

CONCIENCIACIÓN / Por su parte, la presidenta de la Asociación de Celíacos de la Comunitat Valenciana, Eugenia Canalías, destaca la importancia que tiene concienciar a la población en general de la necesidad de una educación basada en la salud y, por tanto, en el caso de los celíacos, en una dieta sin gluten y sana.

Por este motivo, desde la asociación imparten charlas gratuitas en los colegios de Castellón y también informan a los restaurantes. En la provincia, el pasado año hubo diez conferencias en charlas educativas y ya son 15 establecimientos debidamente asesorados. «A estos se les hace una revisión in situ, formación a los distintos empleados o revisión de la carta de los platos que ofrece», destaca Eugenia Canalías al periódico Mediterráneo.