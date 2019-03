El PSPV plantea una candidatura continuista para la que Marco ficha a Pilar Escuder

La asamblea del PSPV de la capital apuesta por una candidatura municipal continuista para las elecciones del 26 de mayo, en la que sitúa en los puestos de salida a los actuales concejales, con Rafa Simó, José Luis López y Patricia Puerta como los más votados, junto a Mary Carmen Ribera y Omar Braina, además de Isabel Granero, vinculada a UGT y muy querida en el partido. Hubo 29 candidatos para 27 puestos y unos 130 militantes ejercieron el derecho a voto, de un censo de 400 aproximadamente.

Es la propuesta de la militancia, aunque no es vinculante y será la alcaldesa y candidata Amparo Marco la que revelará hoy el orden de la lista que le acompañará en la carrera para revalidar la alcaldía conquistada en 2015. Anoche, tras la asamblea y pendiente del recuento de votos, Marco reconoció a este periódico que ya tiene su equipo «claro», pero no lo guarda bajo llave hasta hoy, tras una ejecutiva local. Uno de los principales fichajes es el de Pilar Escuder, presidenta de la Associació de Festes de Carrer, que entra como independiente y estará en puestos de salida, al igual que se prevé que estén los nombres de máxima confianza de Marco, como Rafa Simó, Patricia Puerta u Omar Braina, además de José Luis López o Mari Carmen Ribera. Además de Escuder hay otra independiente, Bárbara Murria, una joven estudiante de Ciencias Políticas que el pasado 15 de enero abrió el acto de presentación de Marco como candidata en el Teatro del Raval. En la candidatura entra también José Miguel Rebollo, miembro del Patronato de Fiestas, y se recupera a un histórico del PSPV local como el exedil Casto Moya. Se baja de la lista del 2015 Juan Ángel Lafuente, y sigue la exedila Sara Usó, aunque no en puestos de cabeza, y entra por primera vez un ciudadano chino, Jung-Soo Han.

LAS OTRAS LISTAS // Para las autonómicas, de los 25 candidatos, los primeros puestos los ocupan Ernest Blanch, Mª José Salvador, Joan Morales y Francisco Gil. Al cierre de esta edición, no se facilitaron los resultados de las propuestas de la asamblea para el resto de citas electorales. Para el Congreso, había 5 aspirantes: Susana Ros, Artemi Rallo, Rosa Marco, Federico Arnau y Aurora Martínez. Y otros 6 para el Senado: Ana B. Edo, Josep Lluís Grau, Antonia García, Salvador Capella, Ángel Fajardo y José Martí.