La rectora de la UJI reivindica financiación y Ciencias del Deporte

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, apostó ayer, en el acto del 29 aniversario por avanzar en la oferta educativa, con la incorporación de las titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte e Inteligencia Robótica, apostando por la calidad educativa y la investigación. Mayor inversión pública y estabilidad para el profesorado fueron otros dos puntos que reivindicó.

La rectora apeló a una «reivindicación que ha estado presente en todos los eventos solemnes de la Universidad, la de un nuevo modelo de financiación universitaria». Garantizó diálogo y colaboración institucional, pero también firmeza porque es justo que «se reconozca el peso de cada institución superior dentro del sistema universitario valenciano».

OPORTUNIDAD HISTÓRICA // «Estamos ante una oportunidad única e histórica de resolver un problema endémico», dijo, pidiendo «valentía» a la Generalitat.

También solicitó voluntad política al Gobierno de España: «Necesitamos estabilización y mejoras para el personal; no podemos resignarnos a ver cómo nuestro profesorado bien formado y acreditado ha de marchar a otra Universidad para tener la estabilidad que nosotros no podemos garantizar». En este punto, demandó el convenio colectivo y la eliminación de la tasa de reposición.

«Mirando lo que nos gustaría ser», se marcó seis retos de futuro. El primero, racionalizar y mejorar el abanico académico, apostando por la formación dual y la flexibilidad.

En la efeméride, se entregaron las medallas de Oro a la Societat Castellonenca de Cultura, por ser voz crítica y autorizada en memoria histórica, arte y arqueología, y al Playas de Castellón como el mejor club de atletismo de Europa, entre otros reconocimientos.Antonio Escrig, en representación del Playas, destacó: «Esperamos tanto como vosotros contar en breve con el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física, para poder compaginar deporte y estudios», grado que también reivindicó el presidente del Consell Social, Sebastián Pla.

En segundo lugar, Alcón abogó por la mejora de la calidad docente, la formación en competencias transversales y la innovación educativa. Apostó por potenciar la investigación aplicando la Carta Europea. Recordó que la UJI ha elevado en un 38% la captación de fondos europeos, hasta superar los 10,2 millones en la estrategia H2020. Abogó por la transformación digital y la adhesión a la estrategia de inteligencia artificial de la Generalitat, así como la internacionalización.

No olvidó el compromiso social, pidiendo una universidad más inclusiva, que muestre tolerancia cero con la violencia y la adhesión a los retos del desarrollo sostenible. Alcón también puso las becas como «derecho irrenunciable» y deseó que la UJI sea capaz de responder a los nuevos desafíos (cambio climático, igualdad de género envejecimiento, despoblación, revolución tecnológica o transformación del modelo productivo.

CONSELL SOCIAL

El presidente del Consell Social, Sebastián Pla, destacó: «Los recursos son limitados y nuestro lema debe ser la austeridad». No obstante, incidió en la necesidad de «una financiación justa para nuestra universidad; llevamos bastante con un sistema que se va prorrogando y que necesita renovarse». Agradeció a la consellera Carolina Pascual haber creado una comisión de estudio para desarrollar el nuevo marco: «El buque ha zarpado, esperamos que más pronto que tarde llegue a buen puerto», señaló.

En el acto se entregaron los premios del Consell Social a la trayectoria investigadora, que recayó en César Ávila Rivera. Este profesor del grupo de investigación ‘Neuropsicología y Neuroimagen funcional’, reivindicó que se invierta más en ciencia y recursos humanos. «Los investigadores somos muy rentables; con pocos fondos somos capaces de hacer una investigación de calidad», apuntó el premiado. Destacó el apoyo de Eresa en su investigación en resonancia funcional como ejemplo de colaboración público privada.

También se libró el galardón de Iniciativa Emprendedora Estudiantil, para el proyecto Food Ration for All, que recogió Kilian Zaragoza, y a la excelencia docente, que fueron para María Auxiliadora Sales, María José Ortí, Rafael Ballester, y Montserrat Boronat. Como novedad, este año este galardón no se entregaba a docentes postulados, sino que fue el resultado del proceso de evaluación de la tarea docente.

También se entregaron los premios extraordinarios de grado a Alba Ribera Martínez, Paula Escrig Badal, Teresa Forner Carreras, Alberto Nova Herrero, Nadia Franch Chamrid; Inés Artín Gallego, Ricardo Sanz Ferrero, Carlos Pastor Fernández, Sergio Ramón Lucea, Sonia Gili Cabedo, Miguel Matey Sanz, Mohammad Husam Alsaqqa Duwairi, Andrés Mormeneo Segarra, José Ignacio Mestre Miravet, Laura Agost Beltrán, Mar Cerdán Peraire, Enrico Giorgio Morales Tedone, Anastasiya Bandura, Laura Pujol Edo, Adrián Belles Porcar, Iván Rodríguez Tena, Alba Sales Chillida, Ana Adán Martínez, Ana Belaire Meliá, María Soledad Azorín Gómez, Ainhoa Miralles Viola, María Teresa Plazas Olmedo, Elizabeth Lauren Salvador Harsh, María Morales Chover, Rosana Miralles García, María Carmen Herrera Mundina. Hubo más reconocidos, pero no asistieron a recoger el galardón.

Se rindió homenaje al personal jubilado. Raquel Segovia Martínez, Francisco Albert Gimeno, Ana Belles Roig, Maria Dolores Miralles Falcó, Pascual García Flor, Miguel Gómez Navarro, Longinos Gil Puertolas, José Bermudez Ramiro, Concepcion Calvo Mas, Amparo Fabra Galofre, Maria del Carmen Jovani Pau, Carmen Gil Muñoz, Juan Vicente Escortell Bacas, José Juan Pitarch Martí, María Pilar Jara Jiménez,

También se reconoció a los empleados que cumplen 25 años de ejercicio. En este ámbito asistieron María Nieves Alberola Crespo; María Teresa Alguacil Marí, José Ignacio Aliaga Estellés, Belén Altava Benito; Vicente Aragó Manzana, José Manuel Badía Contelles, Luis José Callarisa Fiol, Pedro Pablo Company Calleja, Icíar Cordero Cutillas, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, María de las Mercedes Correa Sanz, Vicente José Esteve Cano, Iluminada Fuertes Fuertes, Isabel García Izquierdo, María Dolores Girbau Massana, Miquel María Gómez-Fabra Gómez, Florenci Vicent González Adelantado, María Dolores González Rubio, Josep Roderic Guzmán Pitarjc, María Lidón López Peris, María Teresa Martínez Fernández, Isabel María Martínez Martínez, Miguel Martínez Ramos, María Luisa Mas Vilata, María José Masanet Llodrá, Juan Carlos Matallín Sánez, Josefina Merino Montero, Susana Montañés Martí, María Luisa Nieto Soria, Juan Carlos Oliver Rodríguez, María Gema Peiró Ballestín, Rosario Poy Gil, José Ramón Prado Pérez, Federico Prat Villar, José Ribelles Miguel, Julio Serrano Mira, Fermín Silvestre Capilla, Antonio Fabián Vela Gasulla y Antonio Gallardo Izquierdo.

Los premios de grado fueron a parar a