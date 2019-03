Los regantes piden agua del Ebro para paliar el déficit en Els Ports-Maestrat

El problema de abastecimiento de agua en la provincia ante un episodio de sequía está por ahora «controlado», a excepción de en la zona de Els Ports y el Maestrat. Allí, los regantes consideran que una buena solución sería habilitar una conducción de agua desde el río Ebro para asegurar el abastecimiento en caso de carencia extrema de precipitaciones.

Así lo manifiesta Enrique Font, el presidente del Sindicat Central d’Aigües del Riu Millars, con motivo de la celebración ayer en su sede del día anual de la institución. La cita en Almassora contó con la presencia de representantes del colectivo y también de la clase política provincial.

Font explica que el trasvase de agua desde este río a Castellón «ya lo contempla el Plan Hidrológico Nacional como una posibilidad», puesto que «desde Vinaròs hasta el interior no hay tantos recursos hídricos como en otras zonas». No obstante, asume que esta reivindicación no se cumplirá a corto o medio plazo, puesto que «el tema de los trasvases en España está muy parado».

MÁS AGUA // En cuanto a la opción de incrementar la capacidad del embalse de Arenós hasta los 90 hectómetros cúbicos --ahora tiene 65--, de la que se ha hablado con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Font detalla que sería útil no para acumular más agua, sino para crear un «caudal ecológico» en el Mijares y que así llegue al mar. «Vila-real, Burriana y Almassora han creado un entorno protegido y así resucitaríamos el río», indica el representante de los regantes. Esta actuación ha sido históricamente reivindicada por los colectivos ecologistas de la provincia.

Pese a que la ampliación del embalse no pasa por ahora de ser una posibilidad --y más cuando el proyecto depende de los Presupuestos Generales del Estado--, por el momento se están haciendo pruebas y estudios técnicos en Arenós para avanzar en este sentido, «y están siendo satisfactorias», según manifiesta Font.