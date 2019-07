Reserva en tu quiosco el extra de castellonenses en San Fermín

¿Eres de la provincia de Castellón y has estado en San Fermín? ¿Conoces a algún vecino que haya disfrutado de las fiestas de Pamplona? ¿Te gustan los encierros y quieres ver antes que nadie qué vecinos los han vivido en primera persona? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas cuestiones, no te puedes perder este domingo 21 de julio en tu quiosco el extra de Castellonenses en San Fermín que se repartirá de forma conjunta y sin coste adicional con tu ejemplar de ‘Mediterráneo’.

Reserva ya en el establecimiento habitual en el que adquieres el periódico de Castellón tu ejemplar para este domingo, pues dispondrás al margen del diario ‘Mediterráneo’ de este suplemento a todo color en el que habrá más de 120 imágenes de castellonenses que acudieron a Pamplona llegados desde la capital de la Plana, Burriana, Almassora, Vila-real, Onda, amén de un sinfín de localidades más. Son en total 12 páginas repletas de fotos realizadas ‘in situ’ en los San Fermines, o bien enviadas por los propios protagonistas, datadas desde el mítico chupinazo hasta el último día de las fiestas. No te lo pierdas.