Siete microviajes por Castellón para estas vacaciones

Las vacaciones son para descansar. Levantarse tarde, tumbarse en la playa o darse un chapuzón en la piscina, quedar con los amigos, leer un buen libro... Son sin duda planes muy apetecibles. ¡Pero hay tiempo para todo! Julio y agosto son también un buen momento para descubrir rincones de la provincia que todavía no conoce. O disfrutar de otros lugares a los que hace tiempo (mucho) que no acude. Rutas senderistas, visitas guiadas a castillos y rutas subterráneas, turismo activo por ríos y pantanos, chapuzones en pozas... en verano no todo el ocio está en la arena de la playa. Y la buena noticia es que la provincia ofrece mil y una oportunidades. Solo hay que tener muy claro dónde y con quién ir.

Las empresas de turismo activo aseguran que los meses de verano son clave y quienes están al frente de algunos de los lugares más visitados de la provincia aseguran que el verano es determinante. «Estas semanas nuestros principales clientes son turistas que veranean en la provincia y, también, muchas familias de Valencia que quieren conocer Castellón a través de alguna de nuestras rutas», apuntan desde Itinerantur, una empresa l que está especializada en senderismo interpretativo. Y en el Parc Miner del Maestrat también hablan del alza de visitantes. «La última quincena de julio y agosto es cuando más turistas recibimos, por esto es tan importante hacer una reserva previa», puntualizan desde las instalaciones.

Las rutas por la Tinença de Benifassà o la serra d’Irta son algunas de las opciones más apetecibles para este verano, pero hay otras muchas posibilidades. ¿Conoce el MIAU Fanzara? ¿Se ha bañado alguna vez en las aguas de Montanejos? ¿Ha pisado las Columbretes? Si todavía no lo ha hecho, este es el momento ideal.

Ruta 1➡ La Tinença salvaje: 15 kilómetros de paisajes vírgenes

Si le gusta el senderismo y la montaña, esta es una de sus rutas. La empresa Itinerantur organiza un recorrido de 15 kilómetros que permite descubrir los paisajes más vírgenes de Castellón, con bosques que parecen propios de otras latitudes e inmensas vistas pétreas a las montañas calizas de esta comarca. Una ruta que pasa por el Salt de Robert, una cascada de unos 30 metros de caída; el Portell de l’Infern y las fuentes del emblemático río Sénia. Los cambios de paisaje, la vegetación, las vistas aéreas y la alta probabilidad de encontrar fauna salvaje hacen de esta ruta algo obligatorio.

Ruta 2➡ Un viaje a las islas Columbretes desde 60 € por persona

Si no conoce Columbretes, ahora es una buena época. Castellón u Orpesa zarpan a diario golondrinas y catamaranes. El viaje en golondrinas cuesta 60 euros por persona (tienen una capacidad de hasta 70 pasajeros), mientras que desplazarse en catamarán (10-12 personas) es más caro, 110 euros. También existe la posibilidad de ir en velero, aunque los precios rozan los 200 euros. Antes de hacer la reserva (viajescolumbretes.com) hay que asegurarse de que se podrá pisar tierra. Hay un cupo de 78 visitantes diarios, salvo los fines de semana y festivos de julio y agosto, cuando se eleva a 120 euros.

Visitar Columbretes es una opción, pero hay que tener en cuenta los cupos

Ruta 3➡ Les Coves de Sant Josep, un tesoro debajo de la tierra

Son el río subterráneo navegable más largo de Europa. Les Coves de Sant Josep reciben cada año a más de 200.000 visitantes y los meses de julio y agosto son los más fuertes. El coste de la entrada es de 10 euros por persona (cinco en el caso de los niños y siete para los jubilados) y para comprar la entrada anticipadamente hay que hacer uso de la página web (covesdesantjosep.es). Las visitas son de 10.00 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas, cada 30 minutos. El recorrido incluye un tramo en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros. Se recomienda adquirir siempre las entradas de forma anticipada.

Ruta 4➡ Fanzara, un pueblo lleno de color y arte en sus paredes

Si nunca ha estado en Fanzara, este verano ya no tiene excusas. En este municipio de apenas 300 habitantes, está el Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU) que desde hace seis años llena de grafitis las calles de la población. Sumando las incorporaciones de este año (el festival se celebró entre el 4 y el 7 de este mes), ya son 160 los murales que componen una macro galería de arte a cielo abierto. Los dibujos están en la calle y, por lo tanto, para admirarlos no hay que pagar. Coste cero para el visitante y muchos beneficios para un municipio por el que en los últimos años han pasado más de 40.000 personas.

Ruta 5➡ Serra d’Irta: recorrer una costa virgen a la luz de la luna

Hay muchas maneras de conocer la Serra d’Irta y una es visitarla por la noche. Itinerantur, por ejemplo, organiza un recorrido que empieza por la tarde, cuando está cayendo el sol sobre los últimos 14 kilómetros de costa virgen mediterránea. Se empieza con un pequeño ascenso con vistas a Peñíscola y después se desciende hasta una cala cuando ya es de noche. «Allí la gente se puede bañar antes de cenar, acompañados por la luna y la brisa marina», explican desde la empresa de turismo activo. La torre Badum, encima del segundo acantilado más grande de la Comunitat, es el último punto de parada.

Ruta 6➡ Antiguas minas de hierro entre Culla y Torre d’en Besora

Situado a tres kilómetros de la Torre d’en Besora y a ocho de Culla, el Parc Miner del Maestrat está compuesto por dos galerías visitables que se corresponden con las antiguas minas Victoria y Esperanza. La visita guiada tiene una duración de dos horas y consta de un recorrido por las dos minas. El trayecto por el exterior se realiza con un tren minero que une ambas bocaminas, La entrada cuesta 12 euros los adultos, 6,50 los niños de entre 4 y 12 años y 9,60 los jubilados. Los lunes está cerrado. «Es conveniente reservar, sobre todo durante el mes de agosto», explican desde el Parc Miner del Maestrat.

Ruta 7➡ Un día de ‘campo y playa’ en las aguas de Montanejos

El punto fuerte de la ruta es la Fuente de los Baños, un paraje con piscinas naturales cuya agua mantiene una temperatura constante de 25 grados durante todo el año, además de restos de antiguos baños árabes del siglo XII, merenderos, aseos, un pequeño quiosco y juegos infantiles. A un par de kilómetros de Montanejos está la presa de Cirat, también llamada presa de los Estrechos. Y a 3,2 kilómetros del municipio está el aliviadero del pantano de Arenoso, otro de los parajes que resulta de gran interés turístico. El volumen que presenta este aliviadero es espectacular, de 252.000 litros de agua por segundo.