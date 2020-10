Solo 8.000 autónomos optan al paro hasta enero en la provincia de Castellón

Desde ya y hasta el 15 de octubre los autónomos de Castellón pueden solicitar la nueva ayuda económica anunciada por el Gobierno. Tras conocerse este viernes los nuevos datos del paro y afiliación --con un centenar de bajas en los nueve primeros meses--, este mal llamado paro servirá de respiro al maltrecho balance de caja de muchos trabajadores por cuenta propia. El delegado de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat, Alberto Ara, estima que llegará a 8.000 en la provincia --en torno a una quinta parte del total, 41.010--.

«Es muy importante solicitarlo cuanto antes. No son la panacea pero sí un paso importante para aguantar», insistió Ara. Las ayudas comenzaron a devengarse el 1 de octubre y durarán hasta el 31 de enero. Este paro estatal contempla tres casuísticas a las que acogerse si no se superan ingresos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y son: por cese de actividad, bajos ingresos y por temporada (ej. feriantes), acompañadas de varios requisitos. En la Comunitat, según destacó ayer la delegada del Gobierno, Gloria Calero, «a 30 de septiembre, cobran alguna prestación casi 306.000 asalariados y 187.000 autónomos (172.591 son por cese, 59 por temporada y 15.229 con la nueva modalidad). Además, 58.470 trabajadores siguen estando protegidos por un ERTE y 241.263 se han incorporado ya al trabajo (el 80,5%) en Castellón, Valencia y Alicante.

Para Ara, «la solución es la vuelta a la normalidad y esto no sucederá hasta que haya una vacuna y dé resultados». Y agregó que sería de interés «reeditar las ayudas autonómicas que se agotaron rápido, pero todo suma».



UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Castellón, en el acumulado de este año atípico por el covid-19, ha registrado 139 altas de autónomos, respecto a enero; aunque en el último mes ha perdido un centenar; y respecto a cómo estaba un año atrás, cuenta con 223 menos. Por sectores, el más castigado es la hostelería, afectada por las restricciones de aforo, horarios, etc., fijadas por Sanidad para controlar la pandemia. Solo en el último mes de septiembre se han dado de baja 125 propietarios de negocios de restauración. Una debacle. «Y ahora en invierno muchos no podrán utilizar las terrazas, por el frío», alertó el portavoz de ATA. Le sigue de cerca el comercio, con 51 bajas de actividad en la provincia.

En la otra cara de la moneda despuntan los emprendedores en el sector de educación (con 239 altas) y transporte (22), donde parecen ver oportunidades. Otros sectores que han experimentado nuevas incorporaciones son actividades sanitarias e intelectuales.

«Se salvan más los autónomos que pueden teletrabajar y prestar servicios. Bien bien no está nadie, hay unos mal y otros menos mal», destacó Ara. «Y es que incluso las gestorías, que con la incidencia de la pandemia han registrado un elevado volumen de trabajo, se encuentran con que sus clientes tienen que facturar para que les puedan pagar. Todos tienen verdaderos problemas», apuntó. A medio plazo, la devolución de los créditos --entre otros, del Instituto de Crédito Oficial (ICO)-- será otro hándicap y urge «renegociar».

«Me denegaron la ayuda por agotarse el presupuesto». Volcada en su trabajo como esteticién en Castelló, la pandemia ha afectado a su negocio, como a la mayoría de autónomos. No cree mucho en las ayudas, aunque ella lo intentó y no pierde la esperanza. En abril, decretado ya a mediados de marzo el estado de alarma por el covid-19, se decidió a solicitar una prestación, de una línea autonómica, pero cuál sería su sorpresa cuando iban pasando los meses y no recibía respuesta. «Me llegó una carta a finales de agosto en la que me decían que se me denegaba. Y apuntaban cuatro ítems y marcaban en mi caso que no la iba a recibir por el punto cuatro, que correspondía a agotamiento del presupuesto», relata. La castellonense no daba crédito ni aún hoy lo da. Habló con su gestor y empezaron a detectar que había otros que, como ella, no la percibieron. «Podía haber optado a 1.500 euros, pero creo que en general no los llegó a cobrar ni un 10% de solicitantes. Se acabó el fondo en poco tiempo», cuenta esta autónoma. Y añade que «en la misiva que me enviaron desde Labora consta que en la provincia de Castellón se acabó el 8 de abril, a las 9.32 horas; y la mía llegó a las 9.34 horas». Dos minutos que la dejaron fuera de juego. El plazo de solicitud establecido abarcaba del 9 de abril, a las 9.00, hasta el 4 de mayo.