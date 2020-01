Toledo media para que MSC no se vaya de PortCastelló por los fletes

La segunda naviera más importante del mundo y la que mueve más contenedores en PortCastelló, MSC, ha amenazado con abandonar el recinto si no se soluciona el conflicto que le enfrenta a APM Terminals Castellón respecto al coste de los fletes. Es por ello que el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo, está mediando entre ambas partes para evitar una pérdida que sería «muy importante» para la actividad del recinto.

En el centro de la discusión están las tarifas que cobra APM Terminals --antes Terminal Polivalente-- a Mediterranean Shipping Company, MSC, por cargar un barco, que según indican fuentes portuarias se han incrementado hasta un 10%. Esto provocó las quejas de la naviera y el comienzo de unas negociaciones que si bien a finales del año pasado parecían encarriladas, ahora han llegado a un punto muerto.

Ahora, MSC ha advertido de que, de no cambiar la situación, se llevará la carga al puerto de València. De hecho, el escenario más probable es que la empresa suspenda escalas en su zona de actuación, que abarca parte del Mediterráneo, Marruecos y África occidental, entre otras.

negociación // «El tema es grave», reconoce Toledo, «y hay preocupación, pero no alarma». El presidente de PortCastelló recuerda que el conflicto enfrenta a «dos empresas privadas», por lo que su labor solo puede ser la de mediador. No obstante, insta a «retomar cuanto antes las negociaciones y que las tarifas a pagar sean las de antes».

El responsable de la Autoridad Portuaria explica que en el caso de que MSC abandonara Castelló «vendría otra empresa», pero avisa de que se abriría un periodo de inactividad en el recinto, ya que el recambio en dicha terminal «no sería inmediato».

MSC comenzó a operar en el puerto hace ahora diez años. Fue pionera en abrir una línea regular de contenedores desde Castelló hasta Marruecos, lo que hizo que este país pasara de ocupar el puesto 21 de las exportaciones desde el puerto de la capital en 2017 a situarse en segundo lugar, solo por detrás de Argelia en el 2019. Este volumen de tráfico es el que peligrará si no se llega a un acuerdo entre ambas partes, lo que quiere evitar Toledo