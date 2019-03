La UJI experimenta con los baños mixtos

La UJI experimenta por un día con los baños inclusivos. Los lavabos de una planta de la facultad de Ciencias de la Salud colgaron un cartel con la simbología masculina, femenina y transgénero. Una iniciativa que proviene de una práctica del alumnado de un curso de diversidad afectivo sexual impulsado por Unisexsida. Unos carteles exhibían «los genitales no definen mi género» y en otros los alumnos valoraban la iniciativa. En un vídeo se muestra y la buena acogida que ha tenido por parte del estudiantado.

Así, uno de los alumnos apelaba a «eliminar tabús, de forma que al entrar al baño te puedes encontrar con un chico, una chica, una persona trans o quien sea». «La iniciativa me parece genial, porque cuando uno entra a un baño tiene su propio espacio y lo usa individualmente», apuntaba una integrante de la comunidad universitaria.

«El mundo no es binario y tampoco deberían serlo los baños, argumentaba otra joven, defendiendo esta iniciativa para que todo el mundo se sienta incluido». «Es algo que usa todo el mundo, igual que usa un probador o puede compartir un comedor. Si todos nos organizamos no es algo que pueda causar conflicto». «No podemos hablar de géneros, sino de personas, concluía otra estudiante.

El objetivo era crear un espacio seguro dentro de la Universidad en el que cualquier estudiante pueda sentirse incluido. «No se trata de un baño, es una situación de avance e inclusión para una sociedad más tolerante. Hemos avanzado suficiente para ser conscientes de la diversidad que existe en cada uno de las personas y superar los límites de la clasificación del género y avanzar hacia una sociedad igualitaria», defendían. H