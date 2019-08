Andrea y Laura representarán al pueblo durante los festejos

Durante estas fiestas patronales, Andrea Cheto y Laura Andrea serán las máximas representantes del pueblo. Normalmente, la reina de Torreblanca se decide por sorteo pero, este año, la única candidata a serlo fue Andrea Cheto, por lo que no tendrá corte. De todos modos, asegura que no le importa, ya que le acompaña su hermano Jaume Cheto y, además, tiene «muy buena relación» con la corte infantil de Laura Andrea. Las damas infantiles de estas fiestas son Ariana Mañes, Joana Agut, Sara Solsona, Carmen Alcàcer, Joana Anglés, Julia Anglés, Valeria Alcàcer, Martina Cobo y Iciar Cobo. Todas ellas fueron presentadas en el acto de proclamación que se celebró el pasado 3 de agosto, aunque estas serán sus primeras fiestas como reina y damas. «Yo ya había sido reina infantil, y desde entonces siempre he querido ser reina otra vez», confiesa Andrea Cheto.

Pese a su experiencia en el mundo de las fiestas, ninguna familiar de la reina de las fiestas de Torreblanca había formado parte de ninguna corte antes, pero para ella, ser la máxima representante de las fiestas de su pueblo es todo «un sueño».

La joven de 17 años tiene sentimientos encontrados acerca del inicio de las fiestas, afirma que, por una parte, no puede esperar a que empiecen, pero, por otra, sabe que una vez lleguen, las va a disfrutar tanto que se le pasará la semana volando. Lo tiene claro es que siendo la reina de las fiestas, cada acto y cada celebración se vive de manera diferente a lo que la joven está acostumbrada.

Andrea Cheto coincide con la alcaldesa de Torreblanca y señala el día de las paellas como el más representativo, y además, lo considera su día favorito de las fiestas. Este acto se celebrará el día 29 de agosto en la calle principal, y es uno de los momentos en el que se consigue congregar a un gran número de vecinos.

La máxima representante de Torreblanca durante las fiestas considera que uno de los actos que vivirá de forma más especial por el hecho de ser reina será el de los toros. «Tengo muchas ganas de hacer los pasacalles que se hacen antes de los actos taurinos vestida de campera», dice.

La joven, que fue nombrada como reina en marzo, lleva aguardando estas fiestas con muchas ganas desde entonces. Además, invita a todos los vecinos del municipio a participar en todos los actos, y hace un llamamiento a los vecinos de Castellón para que acudan a disfrutar de estas fiestas junto a los torreblanquinos.