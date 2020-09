El Castellón del 'bloque' compite desde el primer día

A veces que todo siga igual es lo realmente revolucionario. El Castellón estrenó la nueva categoría con un once titular escaso de novedades. Óscar Cano premió a los héroes del ascenso en el debut victorioso con la Ponferradina: nueve titulares vistieron la albinegra la temporada pasada. El dato es aún más llamativo en el contraste. Tras el anterior ascenso, el de 2018 a Segunda B, solo un futbolista del primer once titular procedía de la campaña anterior en Tercera. Similar viraje se dio en 2005 con Castellnou al mando, tras aquel ascenso a Segunda. Apenas tres futbolistas del primer once de Martín Delgado en Lleida habían subido contra el Zamora.



La continuidad en este Castellón no es casual. Era la intención. Así lo apuntó el entrenador Cano horas después de lograr el ascenso, abogando por la continuidad de un bloque importante de jugadores que permitiera competir como equipo desde el primer día. Así ha sido, pese a que muchos de ellos no tenían experiencia en la nueva categoría. El portero Álvaro Campos, los defensas Muguruza y Lapeña, los centrocampistas Carles Salvador, Rubén Díez y Jorge y el delantero David Cubillas debutaron el sábado en Segunda. También Álvaro Fidalgo, uno de los fichajes, se estrenó en la categoría.



Esta apuesta por el bloque del ascenso, que se complementará con los fichajes realizados, contrasta con la limpieza que se llevó a cabo en 2018 con José Miguel Garrido al frente, pese a que prácticamente todos esos jugadores sí conocían la Segunda División B. El once que disputó en Castalia la primera jornada solo acogía a un futbolista del ascenso contra el Portugalete: Juanjo Gracia. Curiosamente, a los pocos días se le dio la baja.



Algo similar había ocurrido en el anterior ascenso a Segunda, en 2005. La llegada de Castellnou propició un cambio profundo en la plantilla. Empezando por el entrenador: Martín Delgado presentó en el debut en Lleida un once plagado de fichajes, muchos de ellos representados por el propietario José Manuel García Osuna. Del ascenso contra el Zamora, apenas sobrevivieron en aquel debut Casablanca, Torrecilla y Héctor Bosque.

En 2005, el Castellón no logró la primera victoria hasta la jornada 6, y solo ganó uno de los primeros once partidos. En 2018, el Castellón no ganó hasta la jornada 14, y solo sumó una victoria en las primeras 17 jornadas. En 2020, con el equipo 'viejo', la primera llegó a la primera.