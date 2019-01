José Miguel Garrido toma la palabra en la junta de accionistas del Castellón

José Miguel Garrido, accionistas mayoritario del Castellón, toma la palabra en la junta general ordinaria de accionistas.

"La deuda del club, desde nuestra entrada, solo ha hecho que disminuir. Con la ampliación de capital, el club no se endeuda, no el caso de un préstamo al club, no se inyecta vía prestamos sino vía capital, entra en las arcas del club. Aunque se genere déficit, no se genera deuda. No se generará más deuda, la intención es que la deuda vaya desaparición. Un club como el Castellón, en Tercera, es inviable, a no ser que sea con un presupuesto de 150.000 euros, cuando los partidos en Castalia,, por la organización, tiene un coste anual de 200.000 a 250.000 euros anual. A no ser que se vaya a jugar en el Parque Sindical. En 2ª B, también es deficitario, como el 75% de los que juegan en 2ª B. Gracias a los accionistas, el club no se encuentra en una mala situación, no es un club que manos públicas. Si eres capaz de hacer frente al os pagos corrientes, puedes funcionar. Solo hemos puesto dinero, y lo vamos a seguir poniendo porque creemos en este proyecto. Sabemos lo que conlleva competir e 2ª B: 40 no son clubs profesionales, 17 son filiales que juegan con cartas marcados, 20 clubs, utilizan la vía de no pagar y 10 que compiten con capital propio (Cultural Leonesa, Mirandés, Racing...), los que bajan de 2ª A lo hacen con 2 millones de ayudas al descenso. Si quieres competir, tienes que ser deficitario, a no ser que con 400.000 euros hagas una plantilla que vaya a subir, pero tienes que ser ambicioso, eso es lo que nos mueve, por eso nos jugamos nuestro dinero. Entendemos que en 4 o 5 años podemos alcanzar ese objetivo, el club está bien gestionado, no hubiésemos entrado si no nos hubieran acompañado esta gente del consejo en el viaje, da igual que pongan 300 euros que 300.000. Yo llevo 10 años en esto, pero repartir carnets el 15 de enero sobre quien va subir o a bajar, es aventurado. Esto se decide el 15 de mayo. Juzgaremos en su momento, con el resultado final de esta historia. Esto no es como antes cuando una persona no pagaba, todo se cubre con el dinero de los accionstas, pensando en que vamos a revalorizar el precio de las acciones cuando el club esté en 2ª A. En 3ª nadie quiere invertir y en 2ª B es difícil también encontrarlos".

"Yo no meto goles, pero sí le garantizo que tomamos las decisiones deportivas en un grupo de trabajo. Hay un equipo de trabajo y se toman las decisiones conjuntamente, no solo una persona sola, hay más de seis persones. Cuando nos equivocamos, lo hacemos un montón de gente, pero lo pagamos"