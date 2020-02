Juanto Ortuño: "El Castellón es una excepción en 2ª B y se acerca a lo que es un club profesional"

Tuvo sus primeros contactos con el club el pasado verano y el interés mostrado hacia él le hacía presagiar que tarde o temprano terminaría jugando en el CD Castellón. Juan Tomás Ortuño Martínez (Yecla, Murcia, 11-02-1992) no dudó ni un instante en acudir a la llamada del conjunto orellut el pasado mes de diciembre con vistas al mercado invernal.

Ahora, tras mes y medio defendiendo la camiseta del club de la capital de la Plana, se está consolidando como goleador nato —suma 5 tantos en 7 partidos—, ya es uno de los nuevos ídolos de la afición y sueña con «regresar al fútbol profesional» con el equipo albinegro, con el que espera «ascender a Segunda División A».

Juanto tiene muy claro que ha llegado para quedarse, «por eso firmé dos temporadas y media», y visitó ayer la redacción de Mediterráneo para analizar pasado —fue un gran canterano en el Villarreal CF y ha jugado 26 partidos en la Primera División de Portugal (Liga NOS) con el Belenenses y 40 en la Segunda División A española con el filial gorguet y el Sabadell—, presente y futuro.

--Ha caído de pie en el Castellón, marca goles, le quiere la afición...

--La verdad es que estoy muy satisfecho desde mi llegada, está siendo todo muy fácil. No me está costando nada adaptarme y tanto compañeros como técnicos, empleados y directivos me han ayudado mucho. Además, ya había vivido en la provincia y eso facilita también las cosas.

--¿Nota que está en un club con solera y en una ciudad futbolera?

--Sí, muchísimo. Lo percibes por la calle, que la gente es del Castellón y se respira fútbol por los cuatro costados. Y en Castalia ni te digo. Es un espectáculo.

--Además, usted viene de pasarlo mal en clubs con problemas y situaciones extradeportivas.

--Debo reconocerlo. Primero, en mi etapa en el Villarreal creo que lo hice bastante bien, luego son cambios de ciclo, etapas nuevas. Son decisiones que tomas en las que intervienen incluso factores que no dependen de ti y siempre no tienen por qué salir bien. Me fui al Real Murcia y hubo problemas accionariales, en Belenenses tuvimos muchos problemas económicos, esta última temporada en el Córdoba también e incluso no se sabía quién era el propietario... Repito que son decisiones que tomas y ahora ya no puedes mirar hacia atrás.

--Ahora está en Segunda B, en el Castellón, ¿quizá podríamos decir que es un paso atrás para luego dar dos hacia delante?

--Estar en el Castellón no es dar un paso atrás. Para mí debe ser un trampolín para regresar al fútbol profesional. Además quiero ayudar a lograr el ascenso a Segunda División A.

--Conoce mucho la categoría, ¿cómo ve el estado del club?

--Lo he pasado mal en muchos clubs por diferentes motivos. Debemos reconocer que menos en Primera División, en la mayoría existen muchos problemas y les cuesta generar recursos económicos. El Castellón es una excepción en Segunda B y se acerca a lo que es un club profesional.

--Cómo cambia el fútbol según las categorías, ¿verdad?

--Cuando vienes de canteras importantes vives otra realidad y te haces otra idea de lo que verdaderamente es el fútbol. Por fortuna, este es un club organizado. Es una maravilla cómo tratan aquí al jugador a todos los niveles y es de agradecer. Esto solo pasa en Primera División.

--Y deportivamente, ¿a qué puede aspirar este Castellón?

--El grupo III es el más difícil de toda la Segunda B. Hay campos de hierba artificial, están los mejores filiales de España con diferencia, como el Barça B, Espanyol B, Villarreal B, Mestalla... y clubs que, como el Castellón, son de un nivel casi de superior categoría, como el Hércules, Nàstic, Sabadell e incluso Lleida. Pero nosotros tenemos un gran equipo y estamos en un excelente momento y lo debemos aprovechar. Vamos a llegar hasta el final y peleando por el ascenso. Va a ser muy duro pero no vamos a desfallecer.

--¿Cree que la idea de juego de Óscar Cano le favorece?

--A mí y al resto de delanteros. Los puntas vivimos de lo que genere el resto del equipo y en el Castellón se propone fútbol y se crea fútbol. El míster tiene una idea: generar fútbol a través de tener el balón, y va a morir con ella.

--¿Y cómo afecta a los rivales?

--En la Segunda B suelen pasar muy pocas cosas porque los equipos no exponen nada. Qué pasa, que con este fútbol el Castellón sí que se expone y los rivales intentan aprovechar cualquier mínimo error para penalizarte.

--¿Se marca una cifra de goles?

--En todos los equipos en los que he estado he marcado goles, pero no hago números. Además soy un jugador versátil, que me gusta combinar, caer a bandas, asociarme. Lo que quiero es ayudar.

--La última. ¿Qué opina de Castalia y de la afición albinegra?

--Es una pasada. Pese a que muchos rivales se extramotivan y se crecen aquí, jugamos con 12 cada partido y más en Segunda B. Tenemos que brindarles el ascenso como sea, se lo merecen.