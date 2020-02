Los alcaldes temen que Costas no deje las playas a punto para Pascua

A pesar del optimismo inicial que había entre los alcaldes del litoral por la posibilidad de que la Dirección General de Costas dejara las playas a punto para Pascua, las sensaciones han empeorado con el paso de los días y ven cómo la realidad es más cruda de lo que creían tras el paso de Gloria.

La evaluación a fondo y reposada de los desperfectos, la proximidad en el calendario de la Semana Santa --faltan solo dos meses-- y, sobre todo, la tardanza por parte del Gobierno central, tras prometer ayudas urgentes, para arreglar con celeridad los daños hacen que los municipios tengan dudas cada vez más serias de que todo esté en buenas condiciones cara a la llegada de los turistas.

Almenara

Aunque máquinas y personal de Costas llevan trabajando en Almenara desde el 27 de enero, la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, se muestra escéptica de que el litoral luzca su mejor versión antes de Pascua. «Dudo mucho que esté todo a punto. Queda poco tiempo y mucho por hacer», explica. Hasta ahora, las tareas se centran en limpiar las playas, pero «lo gordo» aún está pendiente. Hay zonas que han desaparecido, por lo que lo complicado no es la limpieza, sino «rehacer lo que ya no está».

Moncofa

Otro primer edil que también echa de menos la ayuda estatal es Wenceslao Alós, en Moncofa, quien reprocha la demora del Ejecutivo a la hora de darles una respuesta. «Han habido dos Consejos de Ministros tras el temporal y nadie nos ha dicho nada», recrimina. Gracias al trabajo de la brigada municipal, la avenida y el paseo sí recobrarán la normalidad en cuestión de días, pero el estado de la playa no podrán recuperarlo solos. «Necesitamos la colaboración de Costas. A lo mejor llegan a tiempo para Pascua, pero será complicado», apunta.

Nules

Nules se reunió el martes con el servicio provincial de Costas y la conclusión fue clara: hasta que el ministerio no especifique el dinero del que disponen, no pueden realizar los contratos pertinentes y, por tanto, empezar a actuar. Una demora que hace que el alcalde, David García, considere que «van a tener difícil» acondicionar las playas en solo dos meses. De momento, los trabajos posGloria de los servicios municipales han consistido en la limpieza de calles y alcantarillado.

Almassora

Donde también han acometido las tareas «imprescindibles» para «garantizar la seguridad de los vecinos y el tráfico» es en Almassora, cuya alcaldesa, Merche Galí, agradece la ayuda de Costas durante el temporal --enviaron dos máquinas--, pero no oculta que devolver el litoral a su estado habitual antes de Semana Santa no será fácil. «Me gustaría ser optimista, pero creo que no», afirma. El lunes por la mañana tienen prevista una reunión con el servicio provincial de Costas.

Burriana

Quienes se reunirán del mismo modo el lunes con la entidad será el Ayuntamiento de Burriana. Su munícipe, Maria Josep Safont, se muestra optimista y asegura que las playas sí estarán «en condiciones óptimas» para Pascua.

Vinaròs

Otro municipio que el lunes espera noticias de Costas es Vinaròs, donde el alcalde, Guillem Alsina, no se atreve a pronosticar si las calas estarán a punto de aquí a dos meses, pero confía en que la entidad pueda comunicarle ese día acciones y plazos. Hasta ahora, las labores de limpieza las ha ejecutado el consistorio, como los trabajos en la desembocadura del río Cervol, en la playa de Fora Forat. Informa J. Flores.

Benicàssim

En Benicàssim, ante la tardanza de Costas, la primera edila, Susana Marqués, anuncia que destinarán recursos propios del Ayuntamiento para asegurar que las playas estén en perfectas condiciones para Pascua. «No nos podemos esperar a que lleguen las ayudas. Los plazos están muy ajustados», confiesa la munícipe, quien destaca que esta inversión supondrá un «agujero» en el presupuesto hasta que reciban fondos.

Peñíscola

En Peñíscola, el consistorio urge al organismo a realizar obras de emergencia en la carretera que une el núcleo urbano con la zona sur para restablecer la seguridad del vial y reabrir el acceso en ambos carriles antes de Semana Santa. Así se lo trasladaron ayer al técnico de la Subdelegación de Gobierno, que acudió a inspeccionar la zona para determinar el alcance de los daños, después de detectar una grieta en la calzada. Informa M. J. Sánchez.

Alcalà-Alcossebre

Desde Alcalà, el alcalde, Francisco Juan, recuerda que les pidieron mucha prisa para enviar las valoraciones de los daños --todos en el núcleo de Alcossebre, pero critica que aún no han recibido respuesta de las «ayudas extraordinarias» que prometió el Gobierno.

Benicarló

Mientras siguen las tareas en la playa de la Caracola y del Morrongo en Benicarló, la alcaldesa, Xaro Miralles, confía en que el litoral pueda estar a punto para Pascua y si no, que «al menos esté todo listo cara al verano».