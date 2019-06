David García se confirma como alcalde de Nules

En el pleno de investidura que se ha celebrado este mediodía en Nules cada partido ha votado por su propio candidato, lo que ha permitido que David García siga como alcalde de la localidad, al haber ganado los últimos comicios con seis concejales. El candidato de Centrats en Nules llegó a ofrecer a Adrián Sorribes (PSPV) compartir la gestión municipal durante cuatro años, sin alcanzar un pacto, como se ha podido demostrar.

David García volverá a ser alcalde del municipio por tanto con Centrats en Nules (CeN) y lo hará con solo seis concejales. En la oposición tendrá a 11 (5 del PP, 5 del PSOE y 1 de Més Nules). Aunque cabe la posibilidad, nada remota, de que esa situación no perdure toda la legislatura, ni tan siquiera meses, porque a través de las redes sociales los de García persistieron en su intención de crear un «gobierno de consenso».

Destacar que los concejales del PP han votado a su número 2, María Victoria Marzal, y no ha su número 1 Mario García, tras el acuerdo alcanzado en las negociaciones con el PSPV para repartirse la alcaldía con Adrián Sorribes. Los socialistas pusieron como condición que Mario García no fuera alcalde y los populares han llevado hasta el final este acuerdo, que no ha sido secundado finalmente por el PSPV, pues Adrián Sorribes y sus concejales han votado por el propio Sorribes.