La Generalitat también impide que Peñíscola sume policías en verano

El operativo de seguridad para el verano en Peñíscola no podrá contar con la presencia de refuerzos de la Policía Local. Hasta el 2017, existía la posibilidad de hace contrataciones temporales, con el fin de hacer frente al considerable incremento de la población en este momento del año. Pero la nueva ley autonómica de coordinación ya no lo permite, porque eliminan la figura del interino en este cuerpo. A petición de los municipios turísticos, el año pasado abrieron la puerta por última vez a este procedimiento, aunque no se repetirá en el 2019. De esta forma, no se podrá disponer de 16 eventuales, que se sumaban a los cerca de 40 integrantes de la plantilla de todo el año. Esto implica una merma que ronda la tercera parte de efectivos.

El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, declara a Mediterráneo que en estos momentos «solo hay una moratoria para cubrir las plazas de los prejubilados en este año y no hay posibilidad de tener interinos para destinos costeros». Lo justifica en que los policías «son agentes de la autoridad y no pueden ser eventuales, como ha quedado demostrado con jurisprudencia y en un dictamen del Consejo de Estado. No es una decisión de la Generalitat, sino del marco estatal». Añade que «durante el periodo de tramitación en Les Corts no hubo enmiendas sobre estos casos, que en la Comunitat solo se dan en 10 o 12 sitios como Peñíscola».

Como alternativa, Ángel detalla la posibilidad de «establecer convenios con otras ciudades que en verano tienen menos necesidades de agentes, de modo que lleguen temporalmente». «Creo que si les pagan de forma adecuada irían», indica. Otra solución sería a medio plazo, «con la opción de llevar a agentes en prácticas. Sería gente que está formándose en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y que estarían en las localidades que lo soliciten», explica. Aunque esta modalidad comenzaría a partir del 2020.

VIGILANTES PRIVADOS / Ante la necesidad de ampliar el servicio, el Ayuntamiento plantea contratar vigilantes privados, que puedan colaborar con los agentes. El consistorio ha presentado la solicitud de autorización a la Subdelegación del Gobierno, aunque desde esta institución dudan de que la petición sea legal. Los responsables municipales eluden valorar esta afirmación y esperan conocer los argumentos cuando tengan la notificación oficial. Peñíscola se aferra a los precedentes creados en destinos catalanes como el Vendrell o Sitges, si bien la legislación en materia de permisos sobre seguridad es diferente a la de la Comunitat. Con la excepción de las necesidades estivales, José María Ángel reconoce que la policía de Peñíscola es «de las que ha reducido la interinidad y está haciendo las cosas bien», tras los recientes procesos de oposición realizados.