El PP expulsará a sus dos ediles tránsfugas de Torreblanca

El Partido Popular expulsará la semana que viene a sus dos ediles tránsfugas de Torreblanca, Antonio Martínez y María Ferrando, según confirmaron ayer a Mediterráneo fuentes del partido, después de que la alcaldesa socialista de la localidad, Josefa Tena, les otorgara mediante un decreto las delegaciones especiales de mando de la coordinación del Espai Natura del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca y de los servicios de limpieza y mantenimiento del núcleo urbano de Torrenostra, respectivamente.

Ambos estaban pendientes de la resolución de un expediente disciplinario que les abrió el PP el pasado 25 de septiembre por apoyar a Tena con su voto y evitar así la apertura de una comisión de investigación sobre unos pagos efectuados con el reparo de Intervención por los que fue citada a declarar en calidad de investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, algo que aún no se ha producido.

Tanto la primera edila como Martínez y Ferrando descartaron realizar cualquier declaración sobre lo acontecido. No obstante, Tania Agut, la portavoz popular local, criticó que «haya gente que se venda y renuncie a sus principios por una delegación».

«Lo ético sería que devolvieran el acta de concejal ante su expulsión», añadió Agut. Y es que, una vez el partido les notifique su baja, previsiblemente durante la próxima semana, pasarán al grupo de concejales no adscritos --salvo que renuncien a la misma al ser de carácter personal--, convirtiéndose la portavoz en la única representante del PP.

MÁS CASOS / Pese a todo, la situación no resultó novedosa para los vecinos de Torreblanca al haberse dado ya más casos de transfuguismo con anterioridad en el municipio. En el 2011, Mari Carmen Gual, entonces edila del PSOE, realizó el proceso a la inversa, pasando a formar parte de las filas del ejecutivo del PP. No obstante, más recientemente, Rosana Villanueva --actual responsable de Urbanismo-- y Carlos Albert fueron apartados en el 2015 de Ciudadanos por avalar la investidura de la actual munícipe, sumándose a los votos de Compromís y no pactando con el Partido Popular.

Los nacionalistas tampoco se libraron de un suceso similar. A mediados del 2018, Carlos García, su entonces portavoz, desoyó la línea de la abstención marcada por la agrupación sobre un asunto relativo al desarrollo del PAI Doña Blanca Golf, acabando apartado también a la bancada de los concejales no adscritos.