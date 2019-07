«Quería ir a MasterChef, pero es mejor el cargo de este año»

Estudia quinto curso de Primaria en el colegio Salesiano San Juan Bosco y pertenece a la Societat Club 53, entidad de la que fue integrante de la corte infantil en los ejercicios 2015 y 2016. En 2018 fue la fallera mayor infantil de este colectivo y, en este último año, fue parte de la corte de honor de la reina fallera infantil.

--Ya han pasado un par de semanas desde la elección. ¿Recuerdas cómo sentiste esa tarde?

-Fue un momento de muchos nervios, y también con mucha intriga. Incluso después de haber acabado todo, hechos los saludos de las fallas en el salón de plenos, aún estaba muy emocionada, pero también muy nerviosa.

--Tenías dos ilusiones para este año. Al final saliste seleccionada reina fallera infantil, y eso te obliga a renunciar a la otra.

-Sí. También quería ir a MasterChef Junior, pero eso tendrá que esperar. Sin duda, es mejor este cargo, porque me hacía mucha ilusión y me gusta mucho.

--¿Cómo decidiste presentarte?

-Desde hacía tiempo se lo venía diciendo a mis padres. A ella ya la tenía convencida, pero a él me costó más. Al final dijo que sí, después de escribirle cuatro cartas pidiéndole por favor que me dejara presentarme. Porque eso es todo un sueño para mí.

--A lo largo del pasado ejercicio, ¿ya te ibas fijando en qué hacía tu predecesora para aprender?

-No siempre, aunque cuando la veía desfilar siempre miraba qué hacía y cómo se comportaba.

--¿Qué esperas de este año?

-Espero felicidad y que sea un año en el que me lo pase muy bien. Lo afronto con mucha ilusión y, al mismo tiempo, espero representar bien al pueblo de Burriana.

--¿Qué supone para ti asumir este cargo tan importante?

-Representar a la ciudad y hacerlo bien. Es mucha responsabilidad porque, además, representas a todo este mundo festivo.

--¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir a tus vecinos?

-Les doy las gracias y les aseguro que estoy muy contenta. Voy a hacerlo lo mejor posible.

--¿Qué son para ti las Fallas?

--Son sinónimo de fiesta, alegría, diversión, buen ambiente... Son una de las fiestas más completas que hay en el mundo, y las vivimos sin salir de la localidad.

--¿Qué aficiones tienes y qué quieres ser de mayor?

--He practicado tenis y este año atletismo, pero también he ido a aprender a bailar sevillanas. De mayor me gustaría ser médico.

--¿Cuáles son tus actos favoritos y los que ya esperas en el 2020?

-La exaltación en el Teatre Payà, porque será el día en el que ya me harán reina de manera oficial. La entrega de premios, porque es una intriga y hay muchas emociones. Y la ofrenda a la Virgen, por la ilusión de poder dar un ramo de flores a la patrona.