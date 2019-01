Safont reclama las grabaciones de las conversaciones entre Navarro y Aguilera

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, reclama al edil de Se Puede, Manel Navarrol, las grabaciones íntegras de las conversaciones que mantuvo con la portavoz de Cibur, Mariola Aguilera. El objetivo que persigue es el de escuchar los audios y, tras ello, poder actuar en consecuencia.

«Llevo desde el miércoles solicitando al concejal que quiero la totalidad de los archivos, ya que solo conozco lo que ha salido en medios de comunicación. Una petición que el jueves hice delante de todo el equipo de gobierno», tal y como explicó la primera edil, quien busca oír íntegramente lo registrado en las reuniones entre los dos representantes municipales y no fragmentos cortos.

Asimismo, se aparta de la resolución judicial y de los siguientes pasos. «Si hay condena o delito penal o no, es algo que no me compete. Si lo archivan, no sé qué va a hacer Navarro a nivel legal, ni tampoco Aguilera. Lo que quiero es saber exactamente, tanto de una persona como la otra, qué han dicho sobre mí y de ciertos funcionarios de la casa que me han dicho que han hablado de ellos», señaló la munícipe.

Al respecto de la postura del de Podemos, la alcaldesa apuntó que «nos dice que no tiene las grabaciones, porque las tiene su abogado, pero que se las pedirá y me las hará llegar. Espero eso».

Aun con todo, Safont añadió que «creo que tanto una persona como la otra actuaron de la peor manera posible y nos utilizaron, a mí particularmente». Por este motivo, reitera la importancia de escuchar las conversaciones, «después ya veremos qué se puede hacer o no, o qué se dice o qué no se dice. No voy a amenazar con procedimientos judiciales, pero quiero saber, por motivos personales, lo hablado entre los dos concejales del consistorio».

Antecedentes

El 23 de noviembre del 2017, Navarro puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de grabaciones, junto con un escrito, en el que señalaba que la conversa contenía un posible cohecho ofrecido por la de Cibur.

Ahora que el proceso está en «sobreseimiento libre», la alcaldesa toma cartas en el asunto, ya que Aguilera reiteró que el de Se Puede «puso verdes al equipo de gobierno». Con la petición de los audios, Safont deja patente que Navarro no goza de la confianza del resto de miembros del Ejecutivo municipal de Burriana.