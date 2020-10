"Vamos a salvar mi pierna", el crowdfunding de una vecina de Torreblanca para reunir 10.000 euros

«Hoy 23 de septiembre salgo de la consulta de Miguel Ángel Gastón, pionero en enfermedades vasculares y tratamientos con células madres. Él me puede operar y solucionar el problema. ¡Tengo esperanza!», cuenta Carla Ciudad Conesa, de 30 años, en la campaña que ha puesto en marcha en GoFundMe para conseguir los 10.000 euros que necesita para operarse las piernas». Esta vecina de Torreblanca ha recurrido al crowdfunding para reunir 10.000 euros con los que operarse las piernas. Hace dos años le diagnosticaron la enfermedad de Buerger, además de una isquemia arterial severa en ambas piernas. Esta enfermedad es considerada “rara” por la OMS. Su principal causa es el tabaco y sus efectos la oclusión de las arterias y la inflamación de tendones. Lo que conlleva muchísimo dolor. “Llevo muchísimo trabajo desde el diagnóstico: tres tratamientos. Las pastillas se han vuelto obligatorias en mi vida diaria: adiro, lyrica, pletal, rivotril y cada 3 días cambio mi parche de morfina”, explica Carla.

“Gracias a Tatiana, una colaboradora de mi campaña de crowdfunding, acudí a la consulta del doctor Miguel Ángel Santos Gastón, quien me hizo el mejor regalo que me podían hacer: una oportunidad de salvar mis piernas a través de una operación en la Clínica Quirón de Bilbao”, agrega la torreblanquina. Dicha intervención consiste en sacar células madre de la médula de Carla para que generen arterias en sus piernas. “Después de la operación tendré que estar un año con tratamientos en una clínica de Huesca para alimentar a estas células madre y que den resultado. El médico me lo regala. Pero tengo que pagarle los gastos a terceros. Estos son los 10.000 euros de los que no dispongo”, sentencia en la campaña.

En este momento, esta joven mujer ya ha recaudado 1.186 euros gracias al crowdfunding como se puede comprobar en el sitio oficial de la iniciativa.