Bonig pide una rectificación a Puig por mandarla "al corral" en Les Corts

La portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha exigido una rectificación y una disculpa del president de la Generalitat, Ximo Puig, por haberla mandado "al corral" durante la sesión de control en el Parlamento autonómico este miércoles.

Una vez finalizada su respuesta a la pregunta formulada por Bonig, Puig se ha sentado en el escaño y ha dicho "al corral", un comentario que ha que ha quedado grabado y que la dirigente popular ha considerado una "grosería" y "falta de respeto".

Fuentes de la Generalitat han informado de que el president ha pedido disculpas la portavoz popular a través de whatsapp si se ha sentido ofendida.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara, Bonig ha afirmado que Puig "no es digno de ser presidente", y aunque ha dicho entiende que no es un buen día para él, no le va a permitir que "falte al respeto y la dignidad de las mujeres y de la líder del principal partido de la Comunitat".

"No voy a hacer ningún símil ni a meterme en ningún charco pero hoy tiene que retractarse y pedir perdón", ha instado Bonig, quien ha asegurado que son muchas las veces en las que por parte de algunos diputados se le falta al respeto y las que el president la ha tratado con "cierta superioridad moral".

"Quiero que el PSPV y el presidente se retracte públicamente porque creo que esta no es forma de tratar a las personas y menos a la líder de la oposición", ha manifestado.