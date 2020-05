51 denuncias en un solo día en Castelló por incumplir el confinamiento

La Policía Local de Castelló impuso el pasado domingo un total de 51 denuncias por incumplimiento de las restricciones de movilidad en la vía pública, ante el confinamiento obligatorio determinado por el estado de alarma ante la pandemia por el covid-19. Se trata de la jornada con el mayor número de sanciones en la capital desde que decretaron las normas confinatorias ante la crisis sanitaria.

De estas 51, una fue por incumplir los horarios fijados para la salida de los menores a la calle y siete por quebrantar las normas relativas sobre las actividades físicas no profesionales. No hubo ningún detenido por este tipo de hechos. No concretaron tampoco ninguna sanción por infringir la normativa de cierre de locales, así como por no acatar las limitaciones en las actividades culturales, comerciales, recreativas y hostelería. Según los datos aportados por la Policía Local, durante el domingo se produjeron 10 llamadas telefónicas a la central del cuerpo municipal avisando de posibles vulneraciones de medidas de cierre de inmuebles, así como 19 sobre probables conculcaciones de restricciones de movilidad de personas durante el periodo de confinamiento.

De esta forma, el número de intervenciones de la Policía Local de Castelló desde el 13 de marzo (cuando comenzó el estado de alarma en todo el territorio nacional) hasta el domingo han sido 22 en cuanto al incumplimientos de cierre de locales y restricciones en comercios, centros culturales y de hostelería y restauración en la ciudad.

NORMATIVAS EN VÍA PÚBLICA // Unas cifras que alcanzan las 1.040 denuncias por conculcar la normativa exigida en cuanto a la movilidad en las calles. De estas, nueve han sido por permitir la salida de menores fuera del horario establecido para estar en la vía pública, y 27 por no hacer caso a la reglamentación para las actividades físicas no profesionales.

Durante todo este periodo, la Policía Local ha tenido que detener a 9 personas. Asimismo, en las mismas fechas, la central de agentes municipales ha recibido 90 llamadas avisando de posibles incumplimientos en las medidas restrictivas para el cierre de locales obligado por la pandemia, y 964 detallando una potencial vulneración de las delimitaciones para la movilidad urbana de los ciudadanos de la capital. Unos números que, sin embargo, no empañan a la notable disciplina de los castellonenses ante el encierro obligado.