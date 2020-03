Ábalos deja abierta la puerta a que los hornos cerámicos funcionen en mínimos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha participado esta mañana en una entrevista en directo en Los Desayunos de TVE, donde ha respondido sobre el cierre de las actividades no esenciales como medida de contención del coronavirus, adoptada este fin de semana por el Ejecutivo. Ábalos ha señalado que es decisión que es "normal" que "no se felicite", ya que es "restrictiva", por tanto "duele, y le duele al Gobierno al tomarla, pero había que tomarla de modo inmediato, no de forma gradual".

Preguntado sobre los altos hornos del País Vasco, el ministro ha tenido una referencia directa a la industria azulejera de Castellón: "No se puede suspender o paralizar una actividad que necesita estar permanente viva, como son los hornos, se puede permitr ese funcionamiento minimo para que se reponga la actividad". "Ello no solo se da en la siderurgia en Euskadi, si no también en la cerámica de Castellon: hay muchas actividades que necesitan esa continuidad y en ese sentido por cuestiones energéticas se permite eso, un mínimo de prestación para que la actividad no se deteriore".