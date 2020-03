Aislamiento de 14 días en casa solo por presentar síntomas leves de coronavirus .

Si usted tiene síntomas compatibles con el Covid-19 (tos seca, fiebre o dificultad para respirar) y puede ser un caso sospechoso por haber viajado a zona de riesgo o por haber tenido contacto con un contagiado, que sepa que a partir de ahora la sanidad pública no le hará la prueba del coronavirus si sus síntomas son leves y lo tratará directamente como un positivo, ordenando aislamiento domiciliario con todas las precauciones para evitar contagios entre los miembros de la familia.

Es la nueva norma aplicada por el Ministerio de Sanidad desde el domingo 15 de marzo y que ya estaba generalizada en zonas donde la transmisión comunitaria del virus estaba demostrada como en la Comunidad de Madrid. Ahora, el ministerio asume el mismo sistema para toda España en un intento de «reordenar esfuerzos».

Así, las pruebas del coronavirus, que han absorbido una buena parte de recursos en los laboratorios (se han hecho hasta 3.626 pruebas negativas desde finales de febrero en la C. Valenciana) se reservan para las personas ingresadas que estén más graves por infección respiratoria o para aquellas que no lo estén tanto pero se considere que se debe saber si se han contagiado o no realmente para tomar medidas de aislamiento en su entorno como entre médicos, servicios esenciales como bomberos, policías... u otros colectivos vulnerables como personas sin techo o internos en una residencia de ancianos, por ejemplo.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló anunció que a estas personas que quedarán aisladas sin saber si están realmente contagiadas se les hará «un seguimiento estricto» y se habilitará para ellas una aplicación móvil para que tengan contacto directo telefónico con un médico que seguirá su evolución.

Tampoco se contabilizarán

Los test no se harán para estas personas con síntomas leves pero tampoco se contabilizará ese grueso de personas con síntomas leves que se estima que son el 80 % de casos positivos detectados en esta pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Hasta ahora, a las personas que tenían síntomas y sospechaban que se podían haber contagiado (por un viaje o por tener a alguien cercano), tras llamar al 900 300 555 se les aconsejaba quedarse en casa y un equipo iba a tomarle muestras a domicilio. Si era positivo se decretaba aislamiento y ese nuevo caso se trasladaba al cómputo general de la Comunitat Valenciana (490 actualmente) y de España (9.191 según la última actualización).

Hasta ahora se había hecho así y el global de datos desglosado por personas con síntomas leves, ingresados y graves daba, más o menos el perfil de lo esperado en la pandemia: el 80 % de casos leves, 15 % hospitalizados y 5 % graves. A partir de ahora, al no incluirse, esos datos van a empezar a reflejar, solamente, los casos nuevos detectados que están hospitalizados o que afectan a personas con trabajos esenciales. Así, quizá en los próximos días los casos no suban espectacularmente pero cada día más, el volumen total de casos y el de personas ingresadas y graves se irá equiparando.

Los 107 nuevos casos de ayer, parecían apuntar ya esa tendencia: menos casos positivos pero dando un salto importante en el volumen de ingresados. De los 52 del sábado a los 135 de ayer lunes y de las 4 personas en UCI del domingo a las 27 de ayer aunque según fuentes hospitalarias aún quedan pruebas domiciliarias pendientes.