Los alcaldes piden protocolos para abrir playas y CSIC ve poco riesgo de contagio en el mar

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) considera poco probable contagiarse de covid-19 por estar en contacto con el agua durante las actividades recreativas habituales en playas o piscinas, aunque advierte de que estos espacios por lo general implican una pérdida de las medidas recomendadas de distanciamiento social. Dado que sí es posible contagiarse por las secreciones respiratorias (tos, estornudos) y contacto de persona a persona matiza que deberían tenerse en cuenta las mismas recomendaciones que en cualquier otro lugar. Estas consideraciones están recogidas en un estudio del CSIC elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Turismo en el marco de los protocolos que prepara el Gobierno para la reactivación del sector turístico.

El informe no recoge las condiciones de uso en cada caso, si bien analiza uno a uno los sitios. Así, aunque no hay datos sobre persistencia del virus, valora que la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta temperatura que puede alcanzar la arena son favorables para la inactivación de los agentes patógenos.

En este contexto, el president Ximo Puig volvió a plantear este jueves el adelantar la posibilidad de bañarse en las playas --previsto en principio por el Gobierno central para la fase 3-- manteniendo la distancia y medidas vigentes.

Mientras, alcaldes y patronal turística de Castellón están a la espera de conocer los requisitos para poder aperturar playas y piscinas, aunque muchos munícipes reivindican celeridad en la concreción de las instrucciones.

De hecho, algunos, como el alcalde de Alcossebre, Francisco Juan Mars, considera que «llegan tarde, porque tenerlo todo a punto requiere mucho trabajo». La primera en tomar medidas ha sido María Jiménez, alcaldesa de Orpesa, que balizará la franja más cercana al litoral para paseos, implantará señalética y reforzará la vigilancia, a la espera de directrices del Gobierno.

Sin embargo, otros, como el de Peñíscola, Andrés Martínez, matizan que «hasta que no haya un protocolo claro, validado por el Ministerio de Sanidad, lo responsable es no gastar dinero público» y plantea que la Generalitat gestione dichas medidas y dé ayudas ante este «coste adicional». Esa misma pregunta «quién se va a hacer cargo de la inversión» se plantea el primer edil de Moncofa, Wenceslao Alós, quien asegura, además, que «cada playa es totalmente diferente».

En esa línea, el presidente de la patronal hostelera Ashotur, Carlos Escorihuela, ve «imprescindible» la apertura de los arenales al turismo, porque es lo que de verdad atrae visitantes de cara al verano». Ahora bien, defiende «tener en cuenta el tipo de playas y ocupación. No todas las playas y localidades son iguales, tiene que haber distinción no solo a nivel autonómico sino casi local».

Todo a falta de que se concrete el plan de usos, que la Generalitat tiene previsto presentar al Gobierno la próxima semana.

ORPESA

Orpesa, según la alcaldesa, María Jiménez, se convierte en el primer municipio turístico de la provincia de Castellón en tomar decisiones que garantizan que sus playas son seguras, a la espera de que nos indiquen más cuestiones". Las playas de Oropesa contarán con una nueva regulación de accesos que permitirá el distanciamiento y seguridad adecuados. Dichos accesos facilitarán la entrada y desalojo de los usuarios mediante un sistema alterno con las debidas indicaciones verticales y horizontales. La franja más cercana al litoral se balizará para el paseo. Se facilitará el cumplimiento del distanciamiento de seguridad mediante señales horizontales orientativas, con cartelería y con el refuerzo de recursos humanos que vigilarán y ayudarán al usuario. Informa Eva Bellido.

PEÑÍSCOLA

El alcalde de Peñíscola, explica que "las medidas que tomemos que no estén al amparo de las indicaciones de las autoridades competentes podrían ser papel mojado". Por ello, indicó, hasta que no haya un protocolo claro de instrucciones, validadas por el Ministerio de Sanidad, lo responsable es no gastar dinero público en medidas que no están auditadas ni amparadas sobre base científica que garantice la seguridad frente al virus. Hay que ser prudentes y exigir que las autoridades competentes regulen ya para poder adoptar medidas. Sí que nos parecen bien y así lo manifesté al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, Colomer y tienen que ser pioneros para que gestionen desde la GV esas medidas tal como hacen con lavapiés, juegos, columpios,... Tenemos 5 km de playas y controlarla todo es un coste adicional al que ya tenemos con salvamento, vigilancia, policía y demás. Estamos diseñando la puesta en marcha de nuestro destino y las ayudas de GV serán fundamentales para salir con buen pie. Informa María José Sánchez

ALCOSSEBRE

El alcalde de Alcossebre, Francisco Juan Mars explica que, "cuanto antes tengamos instrucciones claras sobre qué medidas debemos adoptar para las playas, mucho mejor. De hecho, esas instrucciones ya llegan tarde porque ya nos estamos planteando cómo adaptarnos a la nueva situación, en cuestiones como el tipo de servicios que se prestan, como el socorrismo y el salvamento, e infraestructuras que se instalan como zonas adaptadas, pasarelas, baños, duchas y lavapiés. Los municipios turísticos necesitamos ya tener claro cuándo y cómo podremos abrir nuestras playas porque tenerlo todo a punto requiere mucho trabajo y queremos que nuestras playas cuenten con toda las medidas de seguridad. En el caso de Alcossebre, tenemos un litoral de más de 12 kilómetros, lo que nos asegura un margen importante en el caso que se tenga que imponer un control de aforo".

CASTELLÓ

La concejala, Pili Escuder explica que "los usos y la explotación de las playas vendrán determinados por las directrices de las autoridades sanitarias. Estamos a la espera de que desde la Generalitat nos informen sobre el plan que van a establecer en este sentido, para garantizar las medidas de seguridad oportunas en las playas". "Una vez conozcamos en detalle las directrices sanitarias, las adaptaremos al ámbito municipal". Estamos seguros de que el turismo seguirá siendo una herramienta de reactivación de la economía, y de hecho, ya hemos mantenido reuniones con el sector para conocer sus inquietudes e ir de la mano en la acción municipal. Esperamos tener lo antes posible el marco jurídico y técnico para poder desarrollar nuestro plan de explotación de playas, que en Castelló como en el resto de municipios costeros, vendrá determinado por las instrucciones de las autoridades sanitarias. Soy consciente de la inquietud que genera esta situación de crisis en el sector turístico y el gran esfuerzo que están haciendo actualmente los empresarios y autónomos que trabajan en este ámbito. Desde el Ayuntamiento, actuaremos con sensibilidad hacia el sector y con la responsabilidad que requiere una situación de excepcionalidad como la que vivimos.

BENICÀSSIM

La alcaldesa, Susana Marqués, señaló: "Cuando nos digan que se pueden abrir con total garantías. Estaremos a los que nos digan las autoridades, esperamos que las desescaladas se produzcan con normalidad". "Se adoptarán las medidas que marquen las autoridades competentes, estaremos dispuestos a ellas. Esperamos instrucciones, atentos a ver con lo que se pronuncian". Preguntada sobre si estas llegan tarde matizó que lo harán "cuando las autoridades sanitarias consideran que tienen que llegar, la vigilancia y salud está por encima de todo". Asimismo, indicó que la previsión es abrir los servicios de socorrismo y hamacas "en la última fase", ya en junio.

VINARÒS

Marc Albella, concejal de Interés Turístico de Vinaròs, explica que "Vinaròs parte con la ventaja de tener 12 km de costa y 25 playas y calas de baño, lo que nos permite absorber a una buena cantidad de gente. Nosotros vamos a realizar un cálculo del aforo tanto en playas como calas y este número lo acoplaremos luego a la distancia de seguridad que se nos marque por parte de la Generalitat o el estado. Vamos a pedir también presupuestos de señalización, porque nuestra intención es señalizar en cada cala y playa el aforo máximo que tiene cada espacio y que el bañista lo sepa. También estamos a la expectativa de las directrices que se vayan marcando, no podemos avanzarnos mucho más en este sentido". Informa Javier Flores.

BURRIANA

María José Safont, alcaldesa de Burriana, indica que “la playa de Burriana no se ha cerrado en ningún momento y la intención es abrirlas también en verano” declara. En estos momentos los técnicos municipales están realizando un curso para obtener la máxima información posible de cara a poder mantener las playas abiertas durante la época estival “hay muchas medidas que seguramente tendremos que adoptar para garantizar la seguridad en nuestras playas” añade la alcaldesa. Entre las disposiciones que habrá que tener en cuenta está la instalación de una doble pasarela de acceso para facilitar el distanciamiento en el trasiego de bañistas, el refuerzo en la desinfección de duchas, el control del aforo por parte de la Policía Local o la retirada de las casetas destinadas al cambio de ropa “nos mantendremos a la espera de lo que dicten las autoridades y nos adaptaremos a los diferentes escenarios de futuro que se plantean” añade. Informa Isabel Calpe.

MONCOFA

A falta de un mes para la llegada de la época estival, el consistorio de Moncofa está esperando que tipo de medidas hay que tomar para los bañistas puedan hacer uso de la playa. El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, ha manifestado que “el equipo de técnicos sanitarios tendrán que establecer unas normas y a partir de ese momento se tendrán que cumplir”.

Pero el primer edil de Moncofa, explica que “cada playa es totalmente diferente incluso estando dentro del litoral de cada localidad. En Moncofa contamos con seis playas, de las cuales tres se encuentran en los cerca de 3.000 metros que tiene la fachada del casco urbano de la playa. Pero luego contamos con otros 3.000 metros de playas en la zona sur, que van a ser totalmente incontrolables, porque hay personas que desde sus viviendas pueden acceder a la playa”.

Otro de los aspectos que necesita conocer Moncofa es que administración se tiene que hacer cargo de la inversión que se decida hacer para que las playas estén aptas. Supongo que será el Gobierno de España o la Generalitat Valenciana, porque los ayuntamientos estamos haciendo una inversión muy importante e inesperada, adoptando medidas para tratar de evitar el contagio del virus COVID-19.” Informa Miquel Sánchez

ALMENARA

La primera edila de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha manifestado que “estamos a la espera de las acciones que se tienen que tomar en las playas. Pero por su situación en la Playa Casablanca de Almenara, será inviable la colocación de mamparas, por un lado porque es una playa de piedra y por el fuerte viento que en diversas épocas del verano atiza esta zona sur del litoral castellonense”.

Por otro lado, como en Almenara no hay lava pies, desconocemos el uso que podrán dar las duchas, porque son puntos de mucho contacto. Lo único que a fecha de hoy se podría hacer de cara al verano, es suprimirlas y que los bañistas tengan que ducharse en sus casas. Informa Miquel Sánchez