Así será la recta final del curso en Castellón

La Conselleria de Educación publicó este lunes la resolución definitiva con las instrucciones para desarrollar el tercer trimestre escolar. El paso al siguiente curso será el criterio general y la repetición excepcional independientemente de los suspensos. No obstante, cada alumno tendrá un informe valorativo individual, que servirá para que los centros diseñen planes específicos de adaptación y recuperación para el próximo curso. La titulación del alumnado de 4º de ESO, 2º de Bachillerato también será la norma general, aunque habrá pruebas extraordinarias en julio. El curso acabará el 16 de junio en ESO y Bachillerato, como estaba previsto, y de cara al inicio de curso, el 7 de septiembre, los centros mantendrán el horario y modelo de jornada que venían haciendo este curso, con los mismos libros de texto y materiales curriculares. Además, desde junio hasta el próximo curso se contempla realizar extraescolares que organizarían Diputación y ayuntamientos. En principio se había previsto que las asociaciones de padres las gestionaran con un fondo de 3 millones de euros, pero se aplazará esto otro curso. El enlace con el documento se puede consultar aquí.

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169839196/Resoluci%C3%B3n+fin+de+curso+y+comienzo+de+curso.pdf/9ce5e474-7a42-4a3e-941b-70e2e2e0e823

ESPÍRITU GENERAL

Las actividades lectivas que se desarrollen durante el tercer trimestre del curso 2019- 2020 deberán combinar de manera integrada las actividades a distancia y las presenciales que pudieran llevarse a cabo, según evolucione la situación sanitaria. Hay que recordar que a partir del 25 de mayo para acoger a los alumnos cuyos padres tengar que ir a trabajar.

Los centros educativos identificarán al alumnado desconectado o no localizable y prepararán planes específicos de recuperación del vínculo escolar y de refuerzo que les ayuden a reincorporarse a la actividad educativa tan pronto como sea posible.

Las actividades lectivas no se extenderán más allá de junio, salvo algunos procesos singulares (selectividad, acceso a FP....). En Infantil y Primaria el curso finaliza el 18 de junio y en Secundaria el 16.

La evaluación será continua y acentuará su carácter diagnóstico

Cada alumno tendrá su propio informe individual valorativo de cada alumno

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas; la repetición será excepcional

Igualmente, la titulación del alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato y FP será la norma general

Los alumnos no podrán verse perjudicados por el cambio de metodología del tercer trimestre y no podrán ver minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores.

Para la preparación del curso 2020/21, la Conselleria preparará un Plan específico de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas. Dicho Plan contemplará medidas excepcionales de organización del currículo en los diferentes niveles y etapas educativas, características de los planes de refuerzo que tienen que realizar los centros educativos, y organización de actividades extraescolares que combinen actividades de refuerzo con actividades lúdicas, que pueden estar promovidas por otras administraciones, organizaciones y entidades de iniciativa social, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y su profesorado.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte promoverá acuerdos con las Diputaciones y los Ayuntamientos para la organización y financiación de las actividades extraescolares señaladas. Plan de Actuación para la Mejora (PAM) con actividades que tengan como principio fundamental la consolidación y recuperación de los aprendizajes imprescindibles para que todo el alumnado pueda seguir con éxito el curso 2020-21. Los centros educativos realizarán una programación extraordinaria de la actividad educativa partiendo del contenido de los informes individualizados que se emitan de cada alumno al finalizar el presente curso y las evaluaciones iniciales que se realizarán en los primeros días lectivos del curso 2020-2021. La evaluación del profesorado podrá completarse con la participación del alumnado a través de la valoración de su propio trabajo (autoevaluación)

Los colegios mantendrán el mismo horario y jornada escolar así como los libros de texto

PRIMARIA

El tercer trimestre debe enfatizar el trabajo de consolidación, recuperación o refuerzo de los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres.

Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación.

Las actividades de evaluación del tercer trimestre tendrán carácter diagnóstico y formativo

Se valorará la actitud, interés y esfuerzo del alumnado a lo largo del periodo de trabajo a distancia.

El profesorado emitirá un informe individual valorativo del trabajo realizado por el alumnado en el curso.

Estos informes servirán de base para el diseño de un plan individual de refuerzo para llevar a cabo durante el curso próximo, así como del Plan de refuerzo del centro.

Este informe tendrá especial importancia en la transición de 6º de Primaria a 1º de ESO. Se reforzarán los planes de transición de Primaria a Secundaria con la coordinación necesaria entre el profesorado de Educación Primaria y el profesorado de Educación Secundaria de los centros implicados, especialmente con el alumnado que tiene un Plan de actuación personalizado (PAP).

El alumnado promocionará de curso con carácter general, con independencia del número de áreas no superadas o del nivel de aprendizaje y competencias no alcanzado.

No obstante, en el caso de 6º de Educación Primaria, con carácter excepcional, un alumno o alumna

podrá permanecer un año más en este curso cuando se fundamente la imposibilidad de

progresar en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria,

Los centros educativos elaborarán, en el marco del Plan de Actuación para la Mejora (PAM), las actividades partiendo de los informes individualizados valorativos de cada alumna y de cada alumno que se elaborarán al final de este curso 2019-2020.

ESO

Flexibilización del currículo. En el tercer trimestre debe enfatizar el trabajo de consolidación, recuperación o refuerzo de los aprendizajes adquiridos en los dos primeros trimestres.

La evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será integradora y colegiada, Debe primar el carácter diagnóstico y formativo sirviendo el diagnóstico de base para programar el próximo curso 2020-2021 y planificar las medidas de refuerzo y recuperación necesarias.

El alumnado no debe verse perjudicado por las actuales circunstancias, debiendo dar prioridad a la continuidad de su formación, teniendo en cuenta sus distintos ritmos de aprendizaje, y atendiendo en particular al alumnado más vulnerable.

La evaluación final del curso 2019-2020 se conformará con los resultados de la primera y segunda evaluación, y, en su caso, con la mejora de la tercera evaluación.

Evaluaciones realizadas hasta la interrupción de las actividades presenciales: Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, así como la actitud, interés y esfuerzo del alumnado a lo largo del periodo de trabajo a distancia, considerando las dificultades de carácter tecnológico, de accesibilidad, social o personal que haya podido tener para el desarrollo de la actividad de aprendizaje, así como la actitud hacia la continuidad de su proceso formativo.

La promoción de curso será la norma general en primero, segundo y tercero de Educación Secundaria obligatoria.

Promocionarán al curso siguiente, con carácter general, todos los alumnos y alumnas sin tener en cuenta el número de materias no superadas en el curso en el que se hallan, n, y sin considerar las materias de igual denominación de cursos anteriores, teniendo en cuenta que tal decisión no supone el aprobado de dichas materias, debiendo alcanzarse el nivel competencial básico de las mismas en el curso siguiente a través del plan de refuerzo. La alumna o el alumno no tiene posibilidad de alcanzar el nivel competencial básico del curso evaluado a lo largo del curso escolar 2020-21 mediante la aplicación de las actividades de refuerzo propuestas en el informe individual valorativo.

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes individuales de refuerzo

Las decisiones para que un alumno o alumna se incorpore a un Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), a un Programa de Refuerzo de 4º curso de ESO, a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica o al Programa de Aula Compartida (PAC) se tomarán, de forma colegiada por el equipo docente

TÍTULO DE LA ESO

La titulación debe ser la práctica habitual para el alumnado de 4º curso de ESO. En atención a esta cuestión, se flexibilizarán los criterios de obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Se tendrán en cuenta para la evaluación los resultados de las evaluaciones de los dos primeros trimestres y las posibilidades de seguir con éxito el curso siguiente, tras la aplicación de las correspondientes actividades de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos, o de acceder al mundo laboral.

Se valorará la actitud de trabajo del alumnado durante el periodo de actividad educativa no presencial y el número de materias con evaluación negativa

Los centros docentes organizarán pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria que no haya sido propuesto para la obtención del título de la Educación Secundaria Obligatoria en la evaluación final ordinaria. El alumnado de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria que no haya sido propuesto por su equipo docente para obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria podrá presentarse a estas pruebas extraordinarias.

Esta evaluación final extraordinaria se celebrará antes del día 2 de julio.

Para el cálculo de la nota media se tomarán las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias o ámbitos cursados en la etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima.

Se realizará un informe individual valorativo del alumnado

BACHILLERATO

El curso escolar finalizará el día 16 de junio.

Las sesiones correspondientes a la evaluación final extraordinaria se celebrarán para el primer curso de bachillerato entre el 29 de junio y el 2 de julio.

Las sesiones de evaluación final extraordinaria para el alumnado que curse 2º curso de Bachillerato, o el tercer bloque de Bachillerato cuando se trate de la modalidad de bachillerato nocturno (modelo A), se celebrarán entre el 13 y el 15 de julio.

La continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado en el tercer trimestre debe enfatizar el trabajo de consolidación, recuperación o refuerzo de los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres.



Para el alumnado de 1º curso de Bachillerato, una vez garantizado el objetivo doble de refuerzo y consolidación descrito en los párrafos anteriores, se podrán incorporar algunos contenidos estrictamente esenciales que no se hayan visto hasta el momento, siempre que se asegure la accesibilidad a los mismos en condiciones óptimas e iguales para todo el alumnado. En caso contrario, estos contenidos esenciales, debidamente seleccionados, se incorporarán al segundo curso de Bachillerato.

Para el alumnado de 2º curso de Bachillerato se podrán incorporar nuevos contenidos únicamente cuando éstos se consideren imprescindibles para la realización de la EBAU,



Las actividades de evaluación del tercer trimestre tendrán carácter diagnóstico y formativo, y se realizarán por el mismo mecanismo con el que cada centro haya venido comunicándose con su alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la suspensión de la actividad presencia

Las sesiones de la tercera evaluación y la evaluación final se realizarán juntas, levantándose la correspondiente acta. En lo referente a la tercera evaluación se hará constar la actitud, interés y esfuerzo del alumnado en el periodo de trabajo de la actividad educativa no presencial.

La evaluación final del curso 2019-2020 se conformará con los resultados de la primera y segunda evaluación, y, en su caso, con la mejora de la tercera evaluación

Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación (antes de la interrupción de las actividades presenciales), así como las informaciones de carácter cualitativo acumuladas sobre el alumnado dentro del proceso de evaluación continua.

Se valorará la actitud, interés y esfuerzo del alumnado a lo largo del periodo de trabajo a distancia

La promoción de curso será la norma general de primero a segundo de Bachillerato. El criterio de promoción no será diferenciado por materias sino integrado.

Promocionará a segundo curso de Bachillerato todo el alumnado, sin que sea determinante el número de materias no superadas en primer curso.

La decisión de permanencia de un año más en el mismo curso, repetición de curso, se considerará una medida de carácter excepcional.

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de refuerzo que establezcan los correspondientes departamentos didácticos y deberán superar las evaluaciones correspondientes de dichos planes de refuerzo durante el curso 2020-2021

El alumnado podrá matricularse en las materias de continuidad de segundo curso pese a no tener superadas las de primer curso. Las alumnas o los alumnos que al término del 2º curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo

TÍTULO DE BACHILLER

la titulación debe ser la práctica habitual para el alumnado de 2º de Bachillerato. En atención a esta cuestión, se flexibilizarán los criterios de obtención del título de Bachillerato basándose fundamentalmente en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes Las decisiones serán tomadas por el equipo docente que imparte clase a cada grupo de alumnado de forma colegiada, con el asesoramiento del departamento de orientación. Para ello, los equipos docentes ponderarán los siguientes aspectos: - Resultados de las evaluaciones de los dos primeros trimestres. - Posibilidades de seguir con éxito el curso siguiente, bien tras la superación de la EBAU para acceder a la Universidad o bien en un ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional. - Actitud de trabajo del alumnado durante el periodo de actividad educativa no presencial. - Número de materias con evaluación negativa.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los centros docentes organizarán pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de 1º curso de Bachillerato que no haya sido propuesto para promocionar de curso en la evaluación final ordinaria y para el alumnado de 2º curso que no haya superado todas las materias en esta evaluación.

Estas evaluaciones finales extraordinarias podrán concretarse a través de pruebas presenciales, siempre bajo la supervisión de las autoridades sanitarias; a distancia o incluso, a través de la revisión de proyectos, trabajos y tareas que se hayan podido encomendar al alumnado en su informe final valorativo emitido en la evaluación final ordinaria. En cualquier caso, será necesaria la celebración de una sesión final extraordinaria por parte del equipo docente de 2º curso de Bachillerato. c) La evaluación final extraordinaria de 1º curso de Bachillerato se celebrará entre el 28 de junio y el 2 de julio. Será de carácter voluntario para el alumnado de 1º curso de Bachillerato y los resultados no alterarán las decisiones de promoción que se hubieran adoptado en la evaluación final ordinaria, salvo que fueran más favorables para dicho alumnado. d) La evaluación final extraordinaria para 2º curso de Bachillerato o el tercer bloque de Bachillerato cuando se trate de la modalidad de bachillerato nocturno (modelo A), tendrá lugar entre el 12 y el 15 de julio. Esta evaluación tendrá carácter obligatorio para el alumnado con materias no superadas, debiéndose presentar, por la vía que cada centro docente determine, para poder ser propuesto, en su caso, para el correspondiente Título de Bachillerato.

Para el cálculo de la nota media se tomarán las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima.

El profesorado emitirá un informe individual valorativo del trabajo realizado por el alumnado en el curso 2019-2020. Estos informes servirán de base para el diseño de un plan individualizado de recuperación para llevar a cabo durante el curso próximo, así como del Plan de refuerzo al que se hace referencia en el apartado de organización del curso 2020-2021 de la presente Resolución. Tendrá carácter informativo y orientador, detallando aquellos aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre, y que deberán ser objeto de tratamiento durante el próximo curso escolar 2020-2021. Una vez conocido el número total de profesoras y profesores de los que van a disponer para el curso 2020-2021, los centros educativos elaborarán, en el marco del Plan de Actuación para la Mejora (PAM), las actividades necesarias que faciliten la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del tercer trimestre del presente curso, por parte de todo el alumnado.