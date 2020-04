Burriana y Castelló son los municipios de la provincia con más casos de coronavirus

Burriana es la localidad de la provincia más afectada por el coronavirus, según datos a los que ha tenido acceso Mediterráneo de fuentes fidedignas, aunque no han sido confirmados por la Conselleria de Sanidad, quien rechaza, como sí ha hecho Cataluña, publicar un mapa por municipios sobre la afección del virus «para no crear alarma».

Este documento hace un desglose por casos positivos por localidades de los departamentos de salud de Castellón y de la Plana. Por tanto, faltarían los datos del área de salud de Vinaròs y de la zona sur de nuestra provincia cuyas poblaciones pertenecen al departamento de Sagunt.

El listado, que esta fechado el 27 de marzo, deja patente que los dos núcleos de población con más positivos son Castelló (96), un aspecto dentro de lo esperado dado que es la ciudad con más habitantes de la provincia, y Burriana (104) que tiene incluso más casos que la capital. Es de este municipio el joven que fue el primer diagnosticado de coronavirus en la Comunitat, tras un viaje a Milán, y también de allí es la primera persona fallecida en la provincia a causa de la pandemia.

Además, ayer martes se conoció que la conocida pirotécnica de Burriana Reyes Martí se recupera tras sufrir el contagio hace dos semanas. Reconoce que no «le desea a nadie» pasar por esto. Además, el contagio también alcanzó a su marido y, de manera mucho más leve, a su hijo y a su nuera, que está embarazada.

De igual modo, también ayer trascendió la muerte de una de las religiosas del colegio la Consolación de Burriana por coronavirus, donde hay más monjas infectadas. Se da la casualidad que esta es la misma congregación que gestiona la residencia de Morella donde han fallecido tres usuarios. Informa Mónica Mira.

Más municipios

Vila-real con 45 casos, Almassora con 18, Onda con 14, Benicàssim con 11, igual número que la Vall d’Uixó, están entre las localidades con más positivos testados, es decir, casos confirmados mediante prueba diagnóstica. Y es que no hay que olvidar que debido a la escasez de test las pruebas solo se realizan a aquellas personas que presentan un cuadro complicado, a personal sanitario y residentes.