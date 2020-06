Castellón ya no tiene casos activos de coronavirus en las residencias de mayores

Esperanzadoras noticias las que llegan este miércoles de Sant Joan respecto al coronavirus. La conselleria de Sanidad ha informado que ya no hay casos activos de coronavirus en las residencias de mayores de Castellón, convirtiéndose en la primera provincia de la Comunitat Valenciana en estar "limpia" de positivos. No en vano, hay todavía 13 casos de covid-19 en residencias de mayores: 11 en Valencia y 2 en Alicante. Asimismo, Castellón es la única provincia que no se encuentra bajo vigilancia activa de control sanitario, estando bajo estudio 6 en Valencia y 2 en Alicante.

Por otro lado, el número de pacientes ingresados en los hospitales valencianos por coronavirus se ha reducido un 10% en solo 24 horas, y a día de hoy solo quedan 64 personas, 8 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Por provincias: 4 en Castellón (sin pacientes en UCI), 24 en Alicante (4 en la UCI) y 36 en Valencia (4 en la UCI).

Por su parte, las altas continúan en ascenso y se han registrado 71 desde la actualización de este martes. En total son ya 14.520 las personas que se han curado desde que comenzó la pandemia. Por provincias: 1.702 en Castellón, 4.981 en Alicante y 7.832 Valencia, a las que hay que sumar otras 5 correspondientes a desplazados.

Las buenas noticias también llegan en cuanto a los casos nuevos. Desde la última actualización no se ha detectado ningún positivo en Castellón a través de PCR y 7 en toda la Comunitat (2 en Alicante, 3 en Valencia, 2 no asignados y 5 no asignados no nuevos), que elevan a 11.501 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. Por provincias:

Respecto al número de fallecidos, se ha notificado un deceso por coronavirus, por lo que el total es de 1.470 personas. Por provincias: 227 en Castellón, 509 en la de Alicante y 734 en Valencia.

Por último, en cuanto al número de altas de profesionales sanitarios es de 2.280 y el número total de positivos en profesionales en estos momentos es de 497.