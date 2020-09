Confirman un brote en la residencia Domus de Vila-real con 16 positivos

La residencia privada Domus de Vila-real --ubicada en el camí Tercer Sedeny de la localidad y con unos 140 usuarios-- registra un brote de coronavirus que ya afecta a 14 usarios y, al menos, dos trabajadores, según han confirmado a Mediterráneo fuentes sanitarias y familiares. Se trata de uno de los cuatro asilos de la provincia que presentan positivos por covid-19 en estos momentos y es el que más preocupa por el elevado número de contagiados confirmados.

Se da la circunstancia de que en la primera ola de la pandemia, cuando el virus golpeó con fuerza a los centros de mayores --siendo el más afectado en la provincia el Virgen de Gracia de Vila-real con una treintena de fallecidos-- Domus no tuvo ningún caso de coronavirus. Ha sido, sin embargo, en esta segunda ola mucho menos agresiva cuando el covid-19 ha entrado en las instalaciones.

Aunque el origen del foco es por el momento desconocido, los familiares de los usuarios sospechan que pueda provenir de algún trabajador, incidiendo en que los ancianos «no se mueven de allí prácticamente y si lo hacen, se someten a una PCR y pasan cuarentena preventiva». Afirman los parientes de los residentes que el centro rechaza este extremo y apunta a la posibilidad de que personal externo --allí acceden empleados de mantenimiento o emergencias, por ejemplo-- sea el origen del brote detectado.

Desde la residencia indicaron ayer que «desde marzo el centro está sectorizado en seis unidades de convivencia entre las que se reparten los residentes y la compañía sigue de forma escrupulosa los procedimientos necesarios dentro de las habitaciones en la atención a los residentes». Además, señalaron que, tras la detección del primer positivo el pasado viernes, entre el sábado y el día de ayer estaba previsto hacer PCR a todos los residentes y también a los trabajadores antes del jueves.

Al parecer, entre los enfermos hay personas asintomáticas y otras con sintomatología leve y todas ellas están aisladas.

«Mi madre es residente y estoy preocupado»

La madre de Manuel García es residente del Domus de Vila-real desde el 2018. La mujer tiene 92 años y desde el pasado viernes, al igual que el resto de los usarios del centro, está aislada en su habitación tras detectarse en la residencia un brote de coronavirus. Las visitas también han quedado suspendidas tras confirmarse el foco.

«Nos enteramos el viernes pasado de que un residente había dado positivo en una PCR. Fue el centro el que nos lo comunicó. Cuatro días después, ya hay 16 positivos. Inevitablemente, te preocupas porque son personas vulnerables, de edad avanzada y con patologías», explica en conversaciones con este periódico.

«Mi madre de momento está bien, no le han hecho el test aún. Yo hablo con ella todos los días por teléfono, a través de la centralita. Está muy bien de cabeza, es consciente de las cosas y hace incluso sopas de letras. Ahora se ha dado cuenta de que algo está pasando, me ha preguntado, pero yo no he creído conveniente decírselo», relata su familiar, quien reconoce que lo sucedido la pasada primavera en algunos asilos de la provincia le viene a la cabeza. «Recuerdas que la mitad de los contagiados se morían y te angustias», admite.